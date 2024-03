Dani Lorenzo se operará del dedo roto este martes

Dani Lorenzo se someterá a una pequeña intervención en el dedo fracturado de su mano izquierda que se produjo en el partido ante el Intercity en el estadio de La Rosaleda. Es algo que tenía previsto el Málaga y que ha terminado de decidir este lunes tras la visita al cirujano. El club espera que todo se solvente de manera breve y que, como mucho, se pierda un encuentro, el próximo ante el Linares. Aunque tampoco estaría descartado para el mismo de entrada.

El marbellí se rompió el dedo en la misma acción en la que se produjo el desafortunado choque de Dioni Villalba, que se perdió el partido en Algeciras tras el susto que dio una semana atrás y por el que tuvo que marcharse en ambulancia del estadio tras unos minutos de desconcierto en Martiricos. En esos momentos también los servicios médicos del Málaga atendieron al mediapunta, que jugó con un vendaje el resto del choque, que además terminó rompiéndolo él mismo con una acción al más puro estilo Isco que el portero rechazó pero Roberto finalizó.

En el Nuevo Mirador sí pudo participar Dani Lorenzo, aunque el viernes tuvo algo de fiebre y Sergio Pellicer le reservó hasta la segunda mitad. De no ser así, habría sido titular y jugado con la misma protección que utilizó en la última media hora del partido. Ahora toca esperar la intervención y observar la evolución durante esta Semana Santa. Pero la implicación del jugador es absoluta y para el Málaga es fundamental. Estaba siendo uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo y se encontraba en el mejor momento de su corta carrera.

La semana pasada, en una entrevista en Málaga Hoy, ya contaba con esta operación: "El dedo se me rompió en la jugada con Dioni, creo que no me va a impedir jugar ningún partido. Dentro de lo que cabe bien, no me causó un gran dolor, un poco de molestia. Que todo lo malo sea esto. Me tienen que poner una aguja o un tornillo, creo para que a largo plazo el dedo tenga buena movilidad porque la fractura fue completa. Pero es una operación rápida y sencilla, que entre esta semana y la que viene ya podremos hacerla".

También habló al término del encuentro del Algeciras su entrenador, Sergio Pellicer: "Hay cosas que no son visibles. Ayer no pudo entrenarse. Esta semana hemos concertado una reunión con Dani por el tema del dedo. Ayer se tuvo que salir del entrenamiento. Quiero tener 27 jugadores disponibles. Vamos a hablar con él para decidir qué pasa con su lesión. Hoy tiene un golpe".