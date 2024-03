Sergio Pellicer, tras el empate: "Se han perdido dos puntos, pero no el ascenso"

El Málaga CF no fue capaz de pasar del empate a cero en su visita a Algeciras en un duelo que no se podía fallar para seguir acercándose a los equipos punteros en la tabla clasificatoria. Como consecuencia, Sergio Pellicer habló en rueda de prensa tras el pitido final del colegiado.

El entrenador del cuadro de la Costa del Sol tuvo un mensaje para su afición: "La gente quiere ver a su equipo. Cada partido en casa y cada viaje nos dan ese calor, Saber entender que esto es un juego y que no se va contento. Le diría a la gente que no hay un grupo que se entregue y trabaje más que este". Tras esto, fue tajante con el tema del ascenso: "Opino que estoy pensando en el siguiente partido. Hace diez jornadas no teníamos opciones. El equipo está haciendo un año con mucha regularidad. Estoy muy contento con los chicos. Tenemos que levantar el nivel. Si hubiésemos ganado, ya estaríamos hablando de otras cosas. Hemos perdido dos puntos, pero no el ascenso. Debemos tener más veneno en ese último espacio de creación".

Posteriormente, hizo una valoración del empate: "La idea era conseguir los tres puntos. Se ha visto la magnitud del rival como local. Hemos dominado bastante bien en el tema de la primera parte, pero nos ha faltado precisión en el último pase. Contento con el trabajo de los chicos, pero insuficiente siempre porque somos el Málaga".

El de Nules se deshizo en elogios hacia Nelson Monte: "También le doy mérito al rival. Cerraron muy bien los espacios. Ha habido momentos que lo hemos intentado, pero no encontrábamos la forma de finalizar. Lo hemos intentado de todas las maneras. Nos hemos desordenado a nivel defensivo, pero había que tomar ese riesgo". Acto seguido, desveló el motivo de la suplencia de Dani Lorenzo: "Hay cosas que no son visibles. Ayer no pudo entrenarse. Esta semana hemos concertado una reunión con Dani por el tema del dedo. Ayer se tuvo que salir del entrenamiento. Quiero tener 27 jugadores disponibles. Vamos a hablar con él para decidir qué pasa con su lesión. Hoy tiene un golpe".

Pellicer dejó claro que fueron los locales quienes tuvieron las únicas ocasiones claras. "Sobre todo por ocasiones más claras. Podéis hablar con los equipos locales y es un equipo al que le gusta tener el balón. Nosotros atacábamos en espacios reducidos y ellos en unos más grandes. Nos ha costado tener un poco más de pausa. Nos hemos acercado mucho, pero necesitamos tener una precisión clave que no hemos tenido. Los chicos lo han dado todo y ese es el aspecto positivo", comentó.

El técnico destacó que le faltó a su equipo para poder ganar: "Creo que el último tramo de la primera parte ha sido nuestro mejor momento. Ha habido situaciones en las que nos ha faltado ese último pase. Nuestra sensación era de que en cualquier momento podíamos tener una ocasión, pero luego se ha igualado. Ellos tenían más energía y nos ha faltado robarle eso".