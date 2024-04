Pellicer hace las cuentas del play off

Se avecina un importante duelo entre el Málaga y el Real Murcia que será clave para decidir la zona alta del Grupo 2 de Primera RFEF. Los blanquiazules podrían dejar casi cerrado su pase a los play off. Pellicer lo sabe, pero avisa del contrario: "Los datos están ahí. El Murcia es un equipo que ha cambiado mucho. Analizamos el partido de la primera vuelta, no tiene nada que ver. Ha cambiado todo. También es cierto que es un club con mucha historia y una plantilla hecha para pelear por los puestos de arriba. Concede muy poco, hace los partidos muy largos, que recibe pocos tiros y gana muchos duelos defensivos. Lo que más no interesa es conseguir los tres puntos en La Rosaleda, que venimos de dos empates y necesitamos en un partido señalado, ensayo de play off. Confiado viendo entrenar a mi equipo. Será duro y complicado pero afrontarlo con mucho atrevimiento. Es hora de jugadores con personalidad, rebeldes. Ya no queda absolutamente nada”.

“Siempre decimos que es el partido más importante pero este partido es clave porque no matemáticamente pero sí en gran porcentaje poder seguir luchando por la meta. El rival está haciendo una segunda vuelta brutal y alejaríamos a un equipo que va a ir a más. No liberarnos pero sí reafirmando en este último tramo que tenemos que llegar lo mejor posible. En el fútbol pasan muchas cosas por arriba y por abajo, así que es importante certificarlo y transmitir energía positiva”, señaló Pellicer, que añadió: “La competición es rabiosa actualidad. En dos semanas podemos pasar de un optimismo que relaja a un pesimismo que contagia. Tenemos que ser prácticos y tener equilibrio. Está claro que este partido está etiquetado por la entidad del rival, por jugar ante nuestra gente y porque cada vez queda menos. Tenemos que dar nuestra mejor versión en todos los aspectos”.

Cuentas del Málaga

“Queremos sumar tres y hacer el máximo números de puntos. Sabemos lo importante que es. Ganar nos hace estar casi en play off. Tenemos que ser ambiciosos. Es importante cómo llegas a este tramo final. Por todo lo que generamos tenemos que llegar bien, sin pasarnos. Pelear por todo”.

Atlético B

“Nos faltó más continuidad ante el Atlético B. Era una victoria muy importante. Tenemos que analizarnos para saber por qué se gana y por qué se pierde o empate. Ante nuestra gente tenemos que recuperar el puntito de antes, cuando éramos constantes. Las victorias suben el estado de ánimo. En este tramo la cabeza es muy importante”.