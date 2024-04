Pablo Guede, líder con Argentinos Juniors en la Copa de la Liga

Le están yendo bien las cosas a Pablo Adrián Guede después de su mala experiencia al frente del Málaga CF. Después de varios meses alejado del fútbol decidió aceptar la propuesta de Argentinos Juniors. El equipo de La Paternal lidera ahora mismo la tabla de clasificación de su zona en la Copa de la Liga Profesional de Argentina. Son 24 los puntos que acumula el club donde dio sus primeros pasos Diego Armando Maradona con siete victorias, tres empates y dos derrotas, con dos de ventaja sobre Talleres y Barracas y tres sobre River Plate.

Su último triunfo lo logró sobre Instituto a domicilio por 1-2 en una remontada que se culminó en la prolongación. Sin embargo, Guede no ocultó que no le satisfizo el juego de los suyos. "Hoy no merecíamos ganar. Instituto de Córdoba tiene un juego muy bueno y creo que lo más justo hubiese sido un empate. Pero son cosas del fútbol. Cuando metimos el empate fuimos a buscar la pelota para tratar de ganarlo. Son detalles que marcan a un equipo. Todo eso nos fortalece, aunque también es complicado. Es todo mérito de los jugadores, que se entrenan, juegan y están a la altura. Esto es un premio al trabajo que vienen haciendo los chicos desde el comienzo de la temporada", decía tras el partido.

A los de Guede les toca ahora cambiar de chip para afrontar un partido de la Copa Sudamericana en Paraguay contra Nacional, una competición de la Conmebol en la que también tendrán que enfrentarse a otros clásicos como Racing de Montevideo y Corinthians.

#AAAJ Conferencia de Pablo Guede luego del triunfo en Córdoba.https://t.co/zmf1a3Toe1 — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) March 29, 2024

El optimismo de Pepe Mel

El que fuera sustituto de Guede en el Málaga también habló recientemente. Pepe Mel aseguró que se veía capaz de sacar a los blanquiazules del pozo de Segunda. "Sigo los partidos del club con mucho interés. Solo puedo hablar bien de Málaga y de la afición. Tengo esa espina clavada, ya que creo que podría haber conseguido la salvación. Quedaban 18 partidos por delante para haber podido salir de eso. Los clubes toman sus decisiones y hay que aceptarlas", apuntó.