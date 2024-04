Pablo Guede: "Después del Málaga tuve que parar y reinventarme"

Pablo Adrián Guede está recuperando poco a poco la sonrisa. Su paso por el Málaga le dejó tocado y tardó en reponerse. Ahora está centrado en su labor como entrenador en Argentinos Juniors, donde le están saliendo bien las cosas. No olvida, no obstante, el chasco de su aventura blanquiazul. “Antes de volver a Argentina tuve una parada larga porque yo sentí mucho lo del Málaga, es mi equipo, mi ciudad. No me fue todo lo bien que yo quería y paré. Me dije, yo me tengo que reinventar”, confesó en una entrevista en Clank!.

“Le dije que no a siete u ocho cosas. Sentía que me tenía que reinventar, que lo que había hecho antes ya no me servía más. Y una de las cosas fue, que no tiene nada que ver con el fútbol, ‘si yo no soy capaz de adaptarme a las nuevas generaciones, tengo que dejar el fútbol’. Necesité dos meses y medio, tres meses. Necesitaba tener mucha paciencia. Yo no me puedo enojar con un jugador porque no vea los vídeos que yo le mando. Tengo que tener la capacidad para convencerlo desde otro punto y no darlo por hecho. Eso fue una pelea mía interna muy grande. Futbolísticamente también quería cambiar y montón de cosas y necesitaba tiempo para mí”, confesó el argentino.

El cambio de paradigma en el fútbol

“Es muy fino opinar de fútbol, así que trato de tener cuidado para que luego no te cataloguen, no te etiqueten. Yo miro mucho fútbol y hay una clave. Cuando el Arsenal le ganó al City, algo cambió. ¿Qué? No sé. Pero algo cambió. Me pongo a ver, 4-4-2 con dos perros de presa en mitad de la cancha, a mí me gusta tener superioridad en el medio siempre y me empecé a dar cuenta de que era la intensidad. Fue mucha la intensidad, que ya no era el Barça de Pep, el Bayern de Pep, que iba todo para el mismo lado. Más allá de la táctica”.

La experiencia del Mundial

“Me fui con Axel al Mundial y le dije: ‘Si en el Mundial predomina la intensidad por la calidad, yo tengo que cambiar toda mi forma de entrenar’. Dicho y hecho. Japón, Marruecos, Argentina. Fue todo para la intensidad. No importa si arriba o abajo. La intensidad no es sólo la presión alta. Borré todo lo que tenía en el disco duro y empecé a inventarlo todo de nuevo”.

Su futuro en Japón

"Me vi toda la liga japonesa, para ver la intensidad y el orden que tienen. Me sorprendió Japón en el Mundial".