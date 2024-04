Bryan Zaragoza: "Yo el año que viene quiero jugar en el Bayern de Múnich"

Se ha especulado acerca de la posible salida del malagueño Bryan Zaragoza del Bayern de Múnich, donde llegó en el pasado mercado invernal tras un millonario traspaso pagado al Granada. El propio futbolista desmiente muchas de las informaciones que se están publicando en unas declaraciones que recogieron EFE y AS: "Para mí es un privilegio estar aquí, en el Bayern de Múnich, y trabajo día a día para jugar aquí. Han salido muchas noticias que no son ciertas, pero no estoy pendiente de lo que sale en prensa. Estoy pendiente de trabajar, aprender el idioma y adaptarme cuanto antes a este gran equipo. ¿Salir la próxima temporada? No, no, no. Yo me veo la temporada que viene en el Bayern, para eso he firmado cinco años y medio. Yo el año que viene quiero jugar en el Bayern”.

"Es verdad que el principio ha sido un poco duro, pero ya me encuentro bien, adaptado al equipo. Poco a poco para conseguir oportunidades”, decía en el Emirates tras un partido de Champions League contra el Arsenal. Todo un hito para el joven malagueño verse en tal escenario y circunstancias pese a no poder disfrutar de minutos: "Al final es con lo que uno sueña de pequeño y quiere vivir. Yo lo estoy viviendo. Es una pena no poder jugar, pero al final, en estos grandes partidos, lleva tiempo. Poco a poco podré disfrutar de estos partidos sobre el césped”.

La barrera del idioma

"Adelantamos el traspaso para ganar tiempo. Ya tenía claro que este era un paso muy grande para él. Lo sentimos ahora. Vemos su calidad, pero también notamos que la integración no es completa desde el punto de vista del idioma. Por eso nos dará tiempo”, confesó recientemente Tuchel, su entrenador en el cuadro bávaro, a primeros del mes de marzo.