Pablo Guede: "Si el club de tus amores pega a tu puerta no puedes decirle que no"

Risueño y con algunas dosis de humor, así se presentó Pablo Guede como nuevo entrenador del Málaga CF. Cumplía un sueño, el de entrenar "al club de tus amores", el mismo que le pegó a la puerta en uno de sus peores momentos pero al que no puede negarle la mano, le tiende el brazo. Llega el argentino con aires de entusiasmo en una afición alicaída tras la etapa de Natxo, que despierta ilusión y alimenta con una palpable devoción "el reto más importante de su carrera".

"Los sentimientos no se pueden manejar muchas veces. Si el Málaga requiere de mí en este momento no les puedo decir que no. Es difícil de explicar. Si el Málaga te llama no puedes decir que no. Ya saben lo que siento por este club y ciudad. No me fijo en cómo está. Cuando te golpea la puerta el club de tus amores, adelante, a dejarlo todo, eso es lo que hay", decía a corazón abierto Guede, con una sala de prensa repleta de medios, denotando la expectación que genera el que fue leyenda como jugador: "Es el reto más apasionante, es mucho lo que genera el Málaga en mí, es mucha responsabilidad. Es el reto personal más importante de mi carrera. Lo trato con tranquilidad y entusiasmo, con responsabilidad y trabajar más y mejor todos los días. El resto es muy efímero. Esto son resultados, tratar de ir partido a partido para poder sacar los puntos que necesitamos. A final de temporada valoraremos otras cosas. Hay que empezar a trabajar y sacar resultados, que es lo que es el fútbol".

Es consciente el nuevo entrenador del Málaga de la exigencia del reto, de la clasificación y el calendario, algo que ve "de otra manera", diferente: "Estamos a tres del Sporting, hay cuatro equipos que les gustaría estar en nuestra posición. Somos el objetivo inmediato de los que están en descenso directo, sí. Hay plantel y plantilla para ir a por los que están arriba nuestro. Depende de cómo quieras ver el vaso. Hace varios partidos que no se ganan pero prefiero ver para arriba sin perder la vista atrás. Tenemos que centrarnos en lo nuestro y sacar nuestro partido adelante. Es a lo que tenemos que apuntar todos. Sabemos de sobra que cuanto más unidos estemos, mejor Así es como más fácil se hacen las cosas. Por experiencia propia, cuando todos estamos unidos, es difícil que nos superen. Eso es lo importante".

Habla de unidad Guede, de estar juntos, que es precisamente en los momentos difíciles cuando deben estar unidos. Hacía referencia a lo vivido ante el Terrassa y el ascenso que él protagonizó: "No dependía de nosotros y tenía que empatar otro. Ahora depende de nosotros, plenamente de nosotros, dame que dependa de uno mismo. Que dependa de mí, eso me gusta. Dámelo, que yo pueda tener la pelota y jugar como quiero. No se dio la temporada como todos esperaban, pero también hay cuatro equipos debajo nuestro y otros arriba que podemos alcanzar".

Primer día con la plantilla

Destacó Guede las sensaciones con las que salió tras el primer entrenamiento. Se le pudo ver al técnico charlando con algunos futbolistas como Escassi, Brandon o Genaro, entre otros, aunque reconoció que quiere ir uno por uno charlando con todos individualmente ya que considera importante el proceso mental que debe doblegar el equipo: "La plantilla la vi muy bien. Primer entrenamiento y la disposición al trabajo fue brillante. Las sensaciones que tuve fueron buenísimas. Hable con uno y con otro, mañana seguiré hablando con el resto. La verdad es que les dije lo que pensaba, tenemos que hablar del coco, trabajar mucho en un momento de aspecto para revertir el proceso de resultados. El equipo lo vi bien ante el Girona. Les dije lo que pensaba, los chicos corren, se meten...".

"Espectacular los vi, arrancamos y le metimos una intensidad fuerte, brillante. La disposición para entrenar, después del partido del viernes que fue jodido", resaltaba de nuevo Guede, que busca que su equipo sea intenso y fuerte, protagonista: "Para delante. Con esa sensación de lo que vi de fuera, este equipo no está muerto, para nada, este equipo quiere, pero le tienen que acompañarnos los resultados".

Sobre Natxo y José Alberto

"Los dos entrenadores que estuvieron antes son muy buenos. No estoy al tanto de los rifirrafes, de acá para atrás no tengo ni idea. No sé si es bueno o malo, eso lo dirá el tiempo. Creo que como vi el plantel, los tuve que parar, vamos para adelante".

Felicitaciones por su fichaje

"Muchísimos me felicitaron, no podía abrir el whatsapp. Cuando tenga 15/20 minutos me pondré a contestar. De mi parte agradecerle que se cumpliera el sueño de estar acá sentando. La gente del club que me contrató ahora y con los que empecé. Juval, El Palo, gente que no me olvido. Agradecerle de corazón, gracias a todos ellos puedo cumplir el sueño. Mañana te cuento porque tengo un montón de mensajes".

¿Cuándo le llamaron?

"Estaba en Buenos Aires con mi madre, que hacía un año que se había muerto mi padre, no estaba pendiente de ello. No lo esperaba, pero siempre con esperanza y la ilusión intacta".

Sin cuerpo técnico propio

"La decisión, para el momento que toca ahora, es lo mejor. La gente de la casa, que está súper capacitada, subí al capi que sabe lo que es la sangre blanquiazul, conoce a todos los pibes. Creía que no era el momento para venir con todo el cuerpo técnico. Los conozco a todos. Estoy feliz de poder compartir con ellos. Es lo mejor. En estos momentos no hay mejor que ellos, que conocen todo, para mi trabajo, para mi primera experiencia en Europa".