Pacheta: "El Málaga CF es un equipo muy alegre"

El entrenador del Real Valladolid, Pacheta, también hizo su particular análisis previo de lo que se encontrarán ante el Málaga. "Es un equipo muy alegre, con jugadores de ataque dinámicos, rápidos, verticales, incisivos, con encaradores, descarados... Tienen a Brandon, a Roberto, Kevin y Paulino, más los que tienen detrás. Tenemos que intentar estar muy ajustados y que no los busquen o no los encuentren, y tenemos que estar preparados para que en algún momento nos hagan correr. Confío en hacerles correr nosotros; el equipo está adquiriendo mucha velocidad con balón, está acabando más situaciones y generando más ocasiones... Va a ser un partido bonito, muy dinámico, en el que tenemos que ajustar en los penaltis que nos pitan", dijo ante los medios pucelanos.

"Solo nos vale ser fieles a lo que hacemos y que todas las sensaciones sean buenas. Contra el Alcorcón el primer gol lo metió la afición, y eso es lo que quiero, esa conexión. Yo solo puedo exigir al jugador esfuerzo, pasión y voluntad; claro que quiero ganar, y he preparado el partido para ello, pero los resultados vienen determinados por muchos detalles que son incontrolables. Estamos en octubre todavía, será un partido clave, pero no determinante, porque en octubre ni se asciende ni se desciende", añadió el entrenador.

El Valladolid cuenta con numerosas bajas para esta jornada por varios motivos. Pacheta dio algunos detalles de la situación: "Recuperamos a El Yamiq y a Javi Sánchez, que están en perfecto estado. Joaquín y Olaza tienen molestias, que aunque no son importantes, les impedirán estar ante el Málaga. Espero recuperarlos para el próximo partido. Kike Pérez lleva varios entrenamientos con el grupo y probablemente vaya convocado. Carnero tiene ya el alta médica, pero todavía no está con el grupo. Probablemente convoquemos a los tres jugadores del filial".