José Alberto: "Quedan muchos puntos y el Málaga CF tiene plantilla para revertir la situación"

El entrenador que arrancó la campaña 2021/22 con el Málaga CF José Alberto López compareció mediante llamada de Skype este pasado lunes 7 de noviembre en el programa Área Malaguista de 101 Televisión, donde el ex técnico blanquiazul repasó la actualidad del conjunto de Martiricos: "Me resulta difícil dar explicaciones desde fuera. Me da pena por la ciudad, el club, la afición, los trabajadores...". El míster carbayones conoce lo que supone sentarse en el banquillo de La Rosaleda, donde estuvo desde su presentación el 1 de julio al 24 de enero: "Después de mi han pasado otros tres entrenadores en menos de un año. Está claro que Málaga es una plaza atractiva, pero muy exigente. Hay que entender un poco como se entiende el fútbol ahí. Es un sitio muy pasional que pasa muy rápido del blanco al negro o del negro al blanco".

Sin embargo, al igual que hizo Abelardo en la previa del empate de su Sporting en La Rosaleda, José Alberto ve que el Málaga "debería estar más arriba". Así lo confirma: "Se ha hecho un Draft de la Segunda División. Se ha cogido a los jugadores más destacados de la campaña anterior en cada posición. Es una plantilla con margen y muchas alternativas".

La reflexión del ex técnico blanquiazul es bastante dura, aunque sincera: "La victoria no va a llegar por casualidad o por tener buenos jugadores, se tienen que hacer cosas bien. Está claro que el equipo a nivel defensivo no puede encajar gol todas las semanas. Primero se debe conseguir ganar en solidez y ser más compactos de lo que se ha sido hasta este momento. Creo que el Málaga ha sido dominador y sometedor en un porcentaje alto de partidos porque la plantilla está hecho para eso. Son jugadores asociativos de buen pie, mucha calidad técnica e individual. Como entrenador no puedes ir en contra de lo que el equipo tiene, pero debe crecer en el aspecto defensivo: juntarse, ser más sólidos y difíciles de batir. Las cosas no pasan por casualidad. Se lleva más de un tercio de campeonato, si el Málaga está ahí es por méritos propios". Aunque también fue claro: "Tienes que intentar ganar como sea en esta situación".

No todo es pesimismo, el técnico carbayones también dejó pinceladas de optimismo en esta complicada situación: "Son muchos puntos y el equipo tiene plantilla y calidad para revertir la situación. El equipo necesita ganar, necesita coger una dinámica positiva y ganar confianza. Los resultados generan confianza en lo que se está haciendo o desconfianza si los resultados no llegan". Eso sí, "el inicio de temporada fue malo y la llegada de Pepe dio un poco de aire fresco, pero los resultados no acaban de variar. 7 puntos de 30 posibles es un balance pobre para los últimos 7 partidos. Para salir de ahí el equipo necesita victorias", confesó.

El ex míster blanquiazul recalcó en varias ocasiones que se fue enamorado del club a pesar de sólo haber estado algo más de 7 meses en la entidad blanquiazul: "Es un club y ciudad que marcan". Además de reconocer que a todos los campos que acude le preguntan siempre por lo mismo, la situación del Málaga CF: "Es una sorpresa para todos ver al equipo ahí. A mí me gusta el equipo y la plantilla. Este año en comparación con la temporada pasado se ha dado un salto importante en la calidad de los jugadores y el equipo está en una posición inesperada para todos. Desde enero llevo 45.000 kilómetros viendo futbol en el coche y en todos sitios me preguntan lo mismo. ¿Qué está ocurriendo?, este año tiene posibilidades económicos, vaya "plantillón" que están haciendo. Esta categoría es muy igualada, muy difícil, los nombres sirven de poco. El equipo ha empezado una dinámica negativa y eso es difícil de revertir incluso con los cambios de técnicos muchas veces". También habló sobre si la plantilla actual está o no completa: "Cuando haces una plantilla hay posiciones que puedes dejar un poco más descubierta".

Por último, mandó un mensaje sobre su marcha: "Cuando yo llegue era un proyecto para dos años y creo que estábamos dando pasos por hacer cumplir los objetivos de apostar por gente joven, de hacer crecer a la gente joven y creo que eso se estaba cumpliendo. Sin embargo, esto es fútbol profesional y un 0-5 ocasionó mi despido. Todo se fue al garrete. Muchas veces en los resultados duros hay que pensar en el proyecto, pensar si se está trabajando bien y dar tiempo a esos procesos. Cuando hay mucho cambio es señal que las cosas no están muy claras y la situación institucional puede no ayudar en este caso".