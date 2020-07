Paco Jémez analizó lo que puede ser esta próxima jornada que enfrenta a su equipo ante el Málaga en Vallecas. El técnico no dudó en alabar el buen hacer de los blanquiazules en las últimas jornadas, en los que encuentra mejoría desde que Pellicer optó por cambiar a línea de cinco atrás (5-4-1). De hecho, compara a ambos equipos por su turbulenta temporada dentro y fuera del campo.

"Es un equipo que ha pasado un año difícil con muchos problemas extradeportivos. Somos dos equipos que difícilmente vamos a poder olvidar esta temporada acabe como acabe. Es de los equipos que más corre en la liga, muy sacrificado y muy entero. Esos problemas que han tenido les han hecho ser más sólidos", analiza sobre el Málaga Jémez, que no pasa por alto las bajas del equipo, sin Adrián ni Sadiku: "Vienen con muchas bajas, pero no me da traquilidad, los que van a salir van a salir a ganar. Entendemos que es un partido complicado. Los dos últimos partidos ha cambiado a línea de cinco atrás. Nos va a generar tener que tener la tranquilidad de generar espacios en una defensa muy poblada. Nos va a exigir a nivel técnico y sobre todo táctico lo mejor de lo mejor y de tener la tranquilidad de estar bien colocados y de generar esos espacios, porque es un equipo de los que menos encaja".

"El equipo está bien. Viendo el partido y los números entiendes que a veces siendo mejor que el contrario las cosas no salen como quieres y se puede perder un partido", mencionaba Jémez de los últimos resultados de su equipo, que suma tres jornadas sin vencer y solo ha ganado tres de las últimas 14 jornadas del campeonato liguero: "Si tengo que perder, prefiero perder como el otro día: generando más que el contrario. Tiramos 16 veces a puerta, 24 centros... los números son espectaculares. Tenemos cositas en defensa que son errores de estar colocados antes de la jugada, que hemos estado viendo para que mañana no pase".

"Tenemos muchas esperanzas en ese partido. Estamos a tres puntos del quinto o el sexto, con el empate del Elche estamos a tiro y por eso entendemos el partido contra el Málaga como una oportunidad que no podemos dejar pasar. No podemos estar fallando", explica el técnico franjirrojo, que ve capital sacar los tres puntos ante los blanquiazules y para ello pide a los suyos más atención: "Es lo que nos ha faltado a nivel defensivo en ciertos momentos de estos partidos. Sobre todo cuando no ha pasado nada. Debemos ser un equipo mucho más atento".