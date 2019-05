Pau Torres: "El equipo reafirmó que tiene garra y coraje"

Pau Torres pasó por la sala de prensa del estadio de La Rosaleda para analizar el momento del equipo tras la victoria ante el Oviedo. El central castellonense pone en valor la importancia del triunfo para que el Málaga dependa de sí mismo en la lucha por el play off y resta trascendencia al fin de semana sin partido por la exclusión del Reus. "No se hace tan largo porque jugamos este lunes y el partido es el viernes", dice.

"Sabíamos que era un partido importante porque este fin de semana íbamos a tener otros tres puntos y había que ganar como fuera para meterse de lleno en la zona de play off", reconoce el futbolista cedido por el Villarreal, que agradece solo tener que mirarse a sí mismos: "Ahora dependemos de nuestro trabajo en los partidos que nos quedan. Vamos a intentar ganar los tres puntos en todos los que vienen y para intentar quedar lo más arriba posible".

Sobre el parón forzado, normalidad. "Se hace raro porque no es nada normal que pase esto en la competición, pero el equipo intenta hacer una semana más llevadera con actividades como la de ayer, que es algo que te permite afrontar con más tranquilidad la semana y saber que este fin de semana tienes esos tres puntos", dice. Cuestionado por esa jornada en el karting de Campillos, dice que "hubo un poquito de todo" entre risas y relata: "Una carrera la gané yo y la otra la ganó Miguel. Decidimos hacer una jornada un poco diferente, un poco de convivencia grupal, intentando desconectar un poco de los entrenamientos que siempre viene bien, hicimos grupo y fue una tarde maravillosa".

Insiste Pau en quitar hierro a la circunstancia y tampoco cree que reste ritmo de cara al choque ante el Zaragoza de la próxima semana: "A pesar de no jugar el fin de semana, no se hace tan largo porque jugamos el lunes y ahora nada más empiece la semana ya prácticamente preparamos el partido porque jugamos el viernes. Tampoco hay muchos días de distancia entre los partidos pese a no jugar el fin de semana y creo que eso nos tiene que hacer que nada más volvamos del fin de semana ya estemos concentrados en el partido del viernes".

"Llevábamos tiempo sin ganar delante de nuestra afición y hacerlo te libera y hace que la gente se vuelva a enchufar"

Sobre el partido, no cree Pau Torres que haya cambiado nada en la mentalidad del equipo. Sí pone en valor la victoria y las formas pese a la expulsión de Keidi Bare en el primer tiempo: "Simplemente el equipo reafirmó que tiene garra, coraje para estar con uno menos durante una hora y poder no solo mantener el resultado sino ampliarlo. Es una victoria que nos fortalece a todos y confiamos más aún en el trabajo que veníamos haciendo". Además, clave hacerlo tras cuatro meses en La Rosaleda: "Sabíamos que llevábamos mucho tiempo sin ganar delante de nuestra afición y poder volver a ganar en casa te libera un poquito y hace que la gente se vuelva a enchufar con nosotros".

A nivel táctico, así analiza el central los riesgos que ahora asume tras la llegada de Víctor Sánchez del Amo: "Cuando el equipo intenta proponer juego, tener el balón en campo contrario, los defensas tienen que estar un poco más expuestos pero estamos intentando trabajar bien en ello. Tampoco recuerdo el otro día muchas ocasiones por parte del Oviedo y eso es seña de que el equipo se defiende con balón para que nos ataquen lo menos posible".

El castellonense suma ya 3.240 minutos repartidos en 36 partidos. "Estoy agradecido a los dos entrenadores que hemos tenido este año y esperemos que el trabajo siga dando sus frutos y poder seguir ayudando al equipo cuando el míster lo crea oportuno", manifiesta Pau, que valora además la inclusión de Lombán, antes en el ostracismo, en la rueda junto a Luis Hernández y Diego González: "Cuando llega un entrenador nuevo, la gente que no estaba teniendo tantos minutos intenta apretar un poco más para jugar y al final el que estaba jugando tiene que seguir esforzándose. Eso es sano para el grupo y hace que el nivel de todos suba".

Pau llegó cedido sin opción de compra y a priori no se contempla su continuidad. Él, por lo pronto, asegura que no hay ninguna novedad en su situación: "Sigo teniendo contrato en Villarreal. No hemos hablado prácticamente nada porque la temporada del Villarreal también ha sido un poco extraña, no sabían en qué situación iban a estar el año que viene hasta hace nada, y a día de hoy no sé nada".