Paulino y la roja a Loiodice: "Sí que me toca"

El último partido del Málaga en La Rosaleda tuvo algo de polémica por la expulsión de Loiodice por doble amarilla, viendo la segunda por una acción en la que Paulino de la Fuente estuvo implicado. "Cuando salí del partido mi padre me dice que me he tirado. A mí sí que me tocan, puede interpretar que no sea amarilla, pero noto en mi pierna derecha aunque esté cayendo. Me vacilaban con que me había tirado, pero yo sostengo que en mi pierna derecha me dan. No me importaría decir que no hay contacto si no lo hay, soy honesto. Pero yo en el campo noté un contacto. No hablé con Loiodice, no pensé en esa acción. Aunque no hubiese contacto, en la primera parte me hacen 5-6 faltas en 15-20 minutos y no hay amarillas cuando 2-3 lo eran. El árbitro tiene un trabajo difícil y no me quiero meter", explicó el cántabro en una entrevista en Radio Marca Málaga.

"Cada día alucino más en La Rosaleda. El otro día mirabas a las gradas y no veía asientos libres. Para nosotros es la vida eso. Si pueden venir más, más aún. Ya no es sólo la grada de animación, es el resto del estadio el que se queda. Es un gesto el recibimiento para darnos movimientos, queríamos saludarles para decir que estábamos ahí y le necesitábamos en una hora. A nivel de esfuerzo no se nos puede pedir más. Estoy alucinado, sabía que Málaga era una ciudad de fútbol, un club importante, con muchos años en la élite. La gente por la calle se porta espectacular, ojalá se queda aquí", comentó el extremo.

Recientemente se ha hablado mucho de una posible salida de Paulino, que despejó a córner: "Voy a ser sincero. El año pasado tenía minutos en el Logroñés, nunca quise saber nada, prefiero apartarme y que mis agentes se encarguen de todo. Bastante tengo con el fútbol. No sé absolutamente nada, lo mismo que vosotros. Esperemos seguir aquí, mi idea es seguir, tengo contrato. Me debo a mi contrato, ahora mismo quiero estar aquí, estaría muy bien hacer cosas bonitas en Málaga como estamos haciendo. Personalmente me encuentro muy cómodo, me han acogido como en casa, es lo más importante, lo dije desde el primer momento. Cuando consigues dar un nivel en el que te encuentras muy cómodo fluye más fácil. Adaptarte a los partidos. No sé si es el mejor momento de mi vida, pero podría serlo. Me encuentro muy a gusto en Málaga, aquí en mi barrio hay un par de campos y los niños juegan y me saludan, me alegra ver ese tipo de cosas".

Centrado ya en el fútbol, al Málaga le espera nieve en Burgos. A Paulino, chico del norte, no le asusta: "Parece que hará mucho frío, Burgos es invierno es lo que tiene. Será una pelea dura, pero queremos los tres puntos fuera de casa, que es muy importante para nosotros. Siempre hemos confiado mucho, aunque aún no hemos podido ganar. Podíamos haber sacado esas victorias, pero el equipo está tranquilo, alegre, trabaja cada día duro".