El tema central de la rueda de prensa de Sergio Pellicer era la situación de Josua Mejías, pero había mucho más que trata. El venezolano quedó aportado momentáneamente del grupo y el técnico se lleva a Albacete a 24 jugadores para la disputa de este domingo en el Carlos Belmonte.

Entre ellos destaca la presencia de Yanis, expulsado ante el Logroñés pero sobre el que el club "está trabajando de una manera encomiable" por su cautelar. "Recuperamos a Benke y Juande, también a Caye que estaba sancionado. Tenemos esas bajas con las lesiones, esperemos que pueda estar Yanis para podernos ayudar. Viaja con nosotros. Ser optimistas de que va a poder estar. En el caso de que no esté, a problemas buscar soluciones. Habrá otro que saldrá", añadía Pellicer, que quería a todos sus jugadores alerta tras el parón: "Centrarnos en un partido tremendamente complicado, cuando hay un parón, en estas situaciones que no hay dinámicas. Necesitamos el mejor nivel de todos los jugadores".

Tampoco está en la lista otro venezolano, el recién fichado Alexander González. Sobre él, además de alabar su adaptación, comenta Pellicer que ya sabían que no podría estar debido al protocolo de LaLiga: "Alexander es un caso que sabemos perfectamente desde que fue fichado. Hasta el día 4 no ha podido participar. No va a estar. El trabajo de la dirección deportiva desde el día que se firmó es encomiable. No se ha llegado a un acuerdo y no puede estar. Para la semana que viene, en Copa y el partido de Liga, podremos tenerle disponible. Estamos contentos de cómo ha llegado, de cómo ha asimilado conceptos y cargas. Tenemos que ir paso a paso".

"Hay mucho talento en la Academia. A pesar de estar en edad juvenil. No le ponemos barreras. En su selección está teniendo un buen nivel. Cuando hemos tirado de él lo vemos en el día a día. En juveniles marcan la diferencia, cuando están arriba la velocidad es otra y él está sorprendiendo", decía Pellicer, de un nombre propio a otro, hablando sobre Haitam Abadia, otra de las novedades en la convocatoria, al que destacó en rueda de prensa: "Como todos los chicos que vienen de abajo, nos puede ayudar. Sabemos las circunstancias, los cambios están muy supeditados con el número de fichas que tenemos, dependiendo el contexto del partido. Tanto él como el resto de jugadores, todos tienen la posibilidad de empezar el partido. Confiamos en ellos. Haitam es un ejemplo claro. Es un chico que va creciendo y mejorando y estamos contentos. Ha sido una grata sorpresa, con el nivel de entrenamiento con la oposición con jugadores profesionales. Él lo está asimilando muy bien. Es una alegría y es una pena que no podamos jugar con más del filial".

Fichajes y renovaciones

"No es momento de hablar de fichajes. Tenemos que focalizar con lo que tenemos. Estos son los que van a conseguir el objetivo. Salvadores aquí son los que trabajan en el día a día. Todos los jugadores son lingotes de oro. Alguno se puede equivocar. Todos los que tenemos aquí tenemos que recuperarlos", decía Pellicer cuestionado por la posibilidad de fichar algún hombre más en enero, esquivando el tema: "Tenemos que sacar lo mejor para mañana y ya empieza de nuevo, se reanuda el baile, la trituradora, tenemos que empezar a conseguir victorias y sumar".

"Todo se hablará", concluía Pellicer referente a su renovación, el técnico termina su contrato este verano y tampoco quiso hablar mucho sobre el tema: "Sabemos en qué escenario nos movemos. Tenemos que ir focalizarnos el en objetivo diario. Una vez que se habla de esa venta, de los jugadores que acaban contrato, los entrenados, por mi parte la cabeza está en Albacete. Es un rival que viene de conseguir una victoria, que viene de conseguir eso, viene con señales positivas, muy sólido. Tenemos que centrarnos en los jugadores. Cuando más se habla de uno mejor, pero tenemos que marcar ese objetivo, ese rendimiento diario".