Pellicer: "Boquerón que se duerme se lo lleva la corriente"

Sergio Pellicer atendió a los medios de comunicación en la previa del UD Melilla-Málaga CF. No quiere excusas de ningún tipo y sigue siendo exigente con los suyos: "Cuando uno tiene miedo te obstruye todo. Ser futbolista es la mejor profesión del mundo. Cuando tienes más jugadores… cuando no tienes tantos la competitividad te la dan los del filial. En otro lado lo gestionaría diferente. Boquerón que se duerme se lo lleva la corriente. Para todos, el primero el entrenador”.

Acerca de los pupilos de Juan Sabas, apuntó: "Es un partido muy, muy, muy señalado. Ya Miguel Rivera hizo un gran trabajo y es un referente, merece más puntos de lo que tiene. También con Sabas. Tienen dos caras, una fuera y otra fuera. Es equipo al que la clasificación no le hace justicia. En La Rosaleda hicimos una buena primera parte y en la segunda nos costó, hicieron un gran partido. Se han reforzado. No hay excusa por el terreno de juego o el viento. Nos tenemos que aclimatar. Ese equipo está con esa agresividad y esa ansiedad que nosotros vivimos el año pasado en otra categoría. Nos tenemos que poner esa capa de meternos en el barro, un partido para competir, no para hacerlo bonito. Si alguien piensa que va a ser fácil… va a ser un partido muy señalado por la fecha en la que es y para poder seguir con la racha de resultados”.

El vestuario, tras sumar seis puntos, se ha quitado presión, pero a Pellicer no le basta: "Lo más importante son los jugadores y tienen que tener esa autoestima y confianza. Si la tienen, eso se va a transmitir en resultados. Existe el partido día a día, aquí pasamos del todo a la nada. Ganamos en Granada y había dudas y luego ellos fueron a Ibiza, que acabó pidiendo la hora. Lo mejor está por llegar. Tenemos que hacer como al principio de la primera vuelta y encadenar las que podamos. Veo a los chicos bien. Lo más bonito y precioso está por llegar. Hay que tener más continuidad en el juego pero a base de resultados. La semana que viene ya veremos qué pasa. Pero es importante por lo que se juega el rival”.

De las peculiaridades de la cita en el Álvarez Claro, apuntó: "Va a ser muy importante el que se adelante en el marcador. Cuando el rival se nos adelanta somos de los que más capacidad de reacción tiene. Tenemos esa experiencia, somos fuertes fuera de nuestro estadio, lo dicen los números, pero no podemos despistarnos. Hay que tener mucha empatía con el rival. Me pongo en el lugar del entrenador y los jugadores. Contra nosotros todos dan un plus más por lo que es el Málaga. Hay que saber competir y llevarlo a nuestro terreno”.

Al Málaga a veces le cuesta entrar bien en los partidos y al de Nules eso no le gusta: "Si no entramos bien, lo vamos a tener muy complicado, por eso le doy tanta importancia. En Granada era otro contexto de partido. Las dimensiones son buenas de este campo pero han cambiado el 50% de la plantilla, se han reforzado muy bien. Tienen más argumentos para salir de ahí. Estamos focalizados en el partido, tenemos un desafío, un reto de ser de los mejores equipos de la segunda vuelta y hasta mejorar lo que hicimos en la primera”.

Igual se que ve lejos a los dos primeros, no quiere dar por sentado el puesto de play off pese al corte: "Veo que el fútbol da muchas vueltas para una cosa y otra. Seguir insistiendo, hay equipos que se van a caer y nosotros tenemos que intentar no caernos y llegar al último tramo en las mejores condiciones, ya veremos lo que podemos pelear. Soy muy cauto, no hay que dar cosas por sentadas. Día a día porque el fútbol en el momento en el que te crees que has conseguido algo, te pone en tu sitio. Humildad para ver dónde podemos llegar”.