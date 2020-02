Sergio Pellicer compareció ante los medios tras dar a conocer la lista de 19 convocados que viajarán esta tarde a Cádiz para el envite ante los amarillos este domingo en el Carranza (16:00). "Llegamos con mucha ilusión. Después de la victoria de la jornada pasada. Sabemos que enfrentamos al líder, cuando un equipo está primero es porque está haciendo las cosas bien", resaltaba sobre el derbi andaluz, al que ve de primer nivel: "Sabemos que la categoría cuesta cualquier rival y cuesta la victoria, los partidos son muy ajustados. Vamos con la ilusión de conseguir la victoria. Vamos con esa idea y mentalidad, sabemos que va ser partido complicado y difícil. Hay partidos de Segunda que son de Primera, y este es uno de esos. El ambiente, la rivalidad sana que hay entre estos equipos... es aun aliciente para todos".

Sobre las altas y bajas en la convocatoria, Pellicer reconoció lo "difícil" que fue esta semana y la explicaba así: "Estamos recuperado a gente. Tenemos donde elegir. Es injusto que se queden jugadores fuera. Han hecho un trabajo genial. En cualquier momento la gente que se ha quedado fuera puede entrar. Están entrenando a un nivel alto y hace que no bajen la guardia. Sabemos que todos los futbolistas quieres ser protagonistas. El trabajo diario va a tener su recompensa. Es lo que intentamos generar".

Sobre Cifu, plenamente recuperado y baja por decisión técnica, el entrenador blanquiazul justificaba su decisión, con la que da prioridad a Ismael Casas, así: "Cifu está de una manera espectacular. Yo también tengo la experiencia como lateral derecho, y o juegas titular o puedes quedarte fuera. Hemos marcado un escenario en el que pensamos que los jugadores que empiezan de inicio, y luego los que nos puedan ayudar desde el banquillo, ajusten lo que pensamos que puede ser el partido. Cifu está a un nivel espectacular. No podemos tener ni una queja con él. Eso es competitividad, esto es rivalidad sana y hace que mejore el jugador y el grupo. Lo bueno de todo es que vayan entendiendo que cada vez que uno salga mañana al campo tiene que ir al máximo no pueden relajarse".

"Lo conocemos, es un jugador que tiene mucha polivalencia. Nos puede dar alguna alternativa en ataque en muchas posiciones", apuntaba Pellicer sobre el canterano Iván Jaime, gran novedad en la lista: "Está llevando un nivel de entrenamiento que creemos que nos puede ayudar. No es porque sea del filial, entrar en la convocatoria no se regala, tiene que dar un paso adelante. Tenemos que tomar decisiones. Valoraremos al final quién es el descarte".

Mirandés y Numancia

"La fe, el alma, la insistencia, lo hemos comentado durante la semana, el equipo como el día del Mirandés, mereció más y muchas veces el fútbol no es justo. Antes del gol de Adrián, hubo un remate de Escassi que casi fue gol. En un minuto cambia todo. Con las derrotas y las victorias, lo que tenemos que hacer es abrir los ojos. Y que la victoria sirva para mejorar. Tenemos que incidir en lo que hacemos bien. Tenemos margen de mejora. Debemos tener esa fe y ese alma. Que nos sirva para ser más maduros. Es un partido tremendamente bonito".

Sobre el Cádiz

"El Cádiz lo difícil lo hace fácil. Es un equipo que sabemos que es un bloque muy sólido. Todo lo que podemos decir de un equipo que va primero. Ese nivel de contraataque, nivel defensivo, balón parado... Es un equipo muy reconocible. Su entrenador lleva mucho tiempo. Sabemos que el Cádiz es fuerte. Lo hacen muy bien. Lo que hace que el rival sea difícil es encontrar las grietas, tenemos que hacerlo fácil. Va a ser un partido de mucha igualdad. Esperemos poder llevar a nuestros terreno el partido para que caiga de nuestro lado. Ellos son muy fuertes en el último tramo de partido, que ven portería con facilidad. Ellos tienen confianza y paciencia, que es muy importante".

Keidi Bare

"Lo peor de un futbolista es no poder contar por una lesión. Es lo peor. Son persona y lo sufren. Quieren estar en el campo, con el grupo, quieren sentirse útiles. El tema de Keidi, desde mi llegada por desgracia no ha podido estar. Está en último proceso. No podemos marcar un plazo exacto para su vuelta".