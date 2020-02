Sergio Pellicer dio a conocer este sábado la lista de convocados para el derbi de este domingo en el Ramón de Carranza ante el Cádiz (16:00 horas). Son 19 los jugadores que viajan a la Tacita de Plata con dos grandes novedades entre los citados: Iván Jaime y Diego González.

Cifu, Juande y Benkhemassa son las bajas con respecto a la última lista del técnico castellonense en la pasada jornada, aunque cabe recordar que esta fue de 20 y el lateral y el medio fueron descartados a última hora. No está tampoco Mikel Villanueva, que estaba plenamente recuperado de sus dolencias esta semana pero no entró en la lista por decisión técnica. El defensor no ha podido estar disponible para el técnico hasta ahora.

Iván Jaime es la gran novedad de la convocatoria. El canterano, que aún no ha debutado en la categoría de plata (sí en Copa del Rey), viene entrenando a gran nivel esta semana y Sergio Pellicer, que le conoce bien del filial, le ha dado la oportunidad para la visita a Cádiz. Con 19 en la lista de convocados, habrá un descarte a última hora entre los citados.

Lista de convocados del Málaga CF

Munir, Diego González, Luis Hernández, Lombán, Boulahroud, Juankar, Adrián, Sadiku, Tete Morente, Renato Santos, Juanpi, Buenacasa, Antoñín, Dani Pacheco, Ismael, Hicham, Iván Jaime, Luis Muñoz y Gonzalo.