Víctor García y el penalti: "Habría sido tonto tirarse"

Víctor García fue uno de los grandes protagonistas del último partido del Málaga, donde fue víctima de un posible penalti que el colegiado no señaló. La acción sigue dando de qué hablar, los capitanes ya dieron la versión del lateral, que narró cómo sucedió todo. “Ya no sé ni las veces que he respondido a esa pregunta. Para mí no hay debate, es clarísimo. Sí que hay imágenes en las que no se ve claro. Yo creo que él no tiene intención alguna en hacerlo, sólo que se cruza por detrás y me da en la pierna mientras estoy corriendo y caigo al suelo”, contó en SER Deportivos Málaga.

“Le gano la posición y cuando quiere reaccionar se cruza por detrás y me toca uno de los pies cuando estoy casi armando el tiro. Entonces me doy con el otro pie y me trastabillo y caigo al suelo. Es penalti clarísimo. Luego lo reclamo con vehemencia porque veo que el árbitro está detrás y me cuesta creer que no lo haya visto. Pero bueno, arbitrar es difícil y entiendo que se pueda equivocar. El contacto no es arriba, no me empuja. Es el pie que tengo en el aire", explicó el futbolista, que añadió: "Si estoy a dos metros de la portería y armando el disparo, ¿cómo me voy a tirar ahí? No tiene coherencia. Si no hubiese habido contacto, habría sido muy tonto tirarse. Tenía tiro o podía dársela a Dioni, que estaba solo a mi lado”.

Juego y resultados

“Independientemente del penalti tendríamos que haber marcado antes. El Murcia vino a rascar un punto si lo rascaba, no planteó ninguna cosa. No tuvieron ninguna clara y apenas salieron de su campo, sólo balón largo a su delantero. Lo tuvimos muy controlado, pero cuando se te cierran tanto, es difícil”, prosiguió el jugador, que argumentó: “El fútbol son dinámicas. Todos los equipos de todas las categorías pasan por rachas. A nivel de juego estamos bien, es verdad que la pelota no está entrando, pero se está trabajando en la línea correcta. A todo el mundo le gustaría que ganásemos".

Córdoba

“Escenario parecido a play off, con mucha afición, mucha gente en contra apretando y con mucha tensión. Es un buen escenario para que nosotros demostremos que queremos sacar esos tres puntos. Es una buena ocasión para que la gente se vuelva a enganchar, que piense que esto se va a conseguir y nosotros tenemos cero dudas. Se gane, empate o pierda, no se va a decidir el final de la temporada ni lo que se puede hacer en un hipotético play off. Hay que tener mucha tranquilidad, aunque se gane queda mucho camino y hay que seguir trabajando. El Córdoba es uno de los equipos que cuando estuvo aquí mostró un nivel brutal. Es un equipazo. El domingo se va a ver un nivel muy alto".