El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer analizó la derrota en Elche: "Las derrotas nunca vienen bien para nadie y más pesando que veníamos con la idea de que era un partido complicado. Nuestra idea de ir a por el partido han sido los primeros quince minutos. Tuvimos momentos en los que estuvimos mejor, pero golpearon primero. Nos costó reponernos en ese gol. No hemos trabajado el tema de la presión, no hemos podido parar la jugada ni hacer falta. Nos ha faltado un poco, hemos intentado reponernos de la lesión de Juankar, jugar con dos delanteros. Es un combate de boxeo, ellos han golpeado primero y se han sentido más cómodos"

El preparador exigió más a su plantilla: "Cuando hay una derrota hay que analizar, y también las victorias. Las derrotas lo que nos tiene que preocupar es hacer un análisis por partes más allá del global. Hay partes buenas y otras nada buenas. Hay que saber que nos encontramos con equipos que tienen confianza y nosotros tenemos que conseguirla, tenemos que ser mucho más sólidos, saber reponernos para encontrar la confianza. Nos tenemos que olvidar y pensar en buscar la portería contraria y ser más agresivos. El equipo ha dado la cara, pero queremos más . Somos el Málaga y siempre tenemos que ir un paso por delante y saber dar un paso al frente. Los primeros nosotros y luego los jugadores". Pellicer también explicó la situación después de la lesión de Juankar que propició que Luis Muñoz fuese lateral izquierdo mientras que el canterano Ismael y el zaguero Lombán estaban en la grada después de ser descartados para el choque: "Ha estado a punto de entrar Ismael. Pero está la circunstancia de las fichas. Sabía que jugarían Juande, Luis Muñoz e Hicham y ante cualquier circunstancia o adversidad, Ismael no podía salir. Así que hemos optado por reforzar el centro del campo. Ismael era el cambio más natural, en otras circunstancias hubiese entrado" Preguntado sobre si sabía algo de su futuro al frente del primer equipo fue claro: "No. Lo que nos tiene que preocupar y es tremendamente importante es el tema deportivo, la clasificación. Se necesitarán los máximos puntos posibles, los de atrás están sumando, muchos pelean por verse arriba. La categoría es tan competitiva que en una semana pasamos de la ilusión a la frustración. Estamos tristes, el aficionado quiere que el equipo gane. Por mi parte, a trabajar el día a día. Lo demás son cosas que ya no dependen de mí". Por último, Pellicer celebró el fin de la ventana invernal de fichajes: "Es la mejor noticia, porque sabemos que esta plantilla con el filial son los que acabarán la temporada, no puede haber más distracciones. Llevamos hablando seis meses del mercado, ahora todo el mundo sabe la plantilla que hay y son soldaos que deben de sacar la situación adelante. Es un año de supervivencia a nivel deportivo, la afición lo sabe y hay que estar con ellos que son los que están en el terreno de juego"