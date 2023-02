Pellicer, antes del Granada - Málaga CF: "Sabemos que es un toro complicado"

Sergio Pellicer atendió a los medios de comunicación para desgranar algunas de las claves del partido entre el Granada CF y el Málaga CF del próximo lunes 27 de febrero. Los nazaríes están intratables en el Nuevo Los Cármenes: "De esos 14 partidos, en 12 ha dejado la portería a cero y es el máximo goleador como local, tiene unos registros sobre todo en casa que es lo que le está haciendo pelear por subir de manera directa, que es su objetivo. Pero nosotros sabemos perfectamente qué potencial tiene el rival, y no hay más que mirar el tema de la estadística. Miramos vídeos del rival pero nos hemos centrado mucho en nosotros. Sabemos de ese potencial y que tenemos que ir a por la victoria. El equipo ha sido efectivo en la portería rival. En Albacete, en las jugadas a balón parado, y el otro día en acciones que más allá del gol tienen su análisis. Es un derbi de dos aficiones que están sufriendo, pero esperemos que se viva en hermandad y después del partido que cada uno logremos nuestro objetivo. Para ello, el ascenso y para nosotros el ascenso de la salvación".

Siguió explicando cómo ve al Granada y cómo afrontar el derbi: "Sabemos que es un toro complicado, pero en esta categoría sabemos que hay que competir. Nos tenemos que dar cuenta de que con el nivel competitivo que mostramos el otro día, estaremos cerca de ganar cualquier partido, sea el rival que sea. Si bajamos ese nivel, cualquier rival te gana. Y es así. Esa motivación de la victoria, de la esperanza, de seguir vivo en la competición, de superviviente... Esa motivación es el mejor amplificador para el talento que en teoría, y yo creo también, hay en esta plantilla. Eso es que ahora saca a relucir lo que se prepara en los entrenamientos para el examen final que son los partidos. Cada encuentro para nosotros es una final. Hay que seguir sobreviviendo en la competición, pero sin miedo y con personalidad. Es un partido totalmente diferente, con otro estado emocional. Pero teniendo en claro qué situaciones se nos pueden presentar a favor o en contra. Ellos tienen mucho talento en las zonas de ataque, quiere un ritmo muy alto, de ida y vuelta. Constantemente intenta amenazarte y que no salgas de tu portería, por eso tenemos que manejar los tiempos del partido".

Calendario

"Hay partidos que valen por dos, se multiplican los tres puntos, son el doble. Cuando entremos en las diez últimas jornadas, tenemos que llegar vivos, sobreviviendo en la competición. Todo va a depender de nosotros, de nuestra autoexigencia. Si vamos haciendo nuestro trabajo, hasta la última jornada va a haber algún rival más metido en ese infierno. Sabemos que vamos a sufrir hasta final de temporada, y ese es el objetivo. Estamos en la competición porque el otro día ganamos, pero la herida está abierta".

Afición

"La afición está ahí, somos nosotros los que tenemos que darles señales de vida. El otro día nos pudimos ir 0-1 al descanso y salimos en la segunda parte... Fue la afición la que ganó el partido. Discursos ya no quedan, nada de palabras y sí hechos".

Horarios

"Los horarios ni ayudan ni perjudican, son los que son y no nos podemos escudar en ellos. El otro día sabiendo el resultado de los rivales, el anterior inicias la jornada... Pero tenemos que mirarnos a nosotros mismos. No puede parecer que nos excusamos. Tenemos que ser realistas, no pesimistas. La realidad en la que nos encontramos es esta, cruda y dura. Esos horarios nos tienen que dar exactamente igual y salir como el lunes pasado".