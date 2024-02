Pellicer: "La idea es que Javier Avilés juegue de delantero"

Pellicer se está centrando en desterrar ciertos debates y orientarlos hacia lo que le interesa, el césped: "No soy el mismo de hace seis meses. Ahora estamos en otra situación de que tenemos que remar todos. El otro día tuve un accidente doméstico y casi me muero y tenemos que mirar hacia adelante y dejar el pasado atrás. Ahora mismo contento y a pensar en el partido que me parece un partido trampa. Me preocupa porque cuando un equipo gana, ya está más cerca de perder. Nuestro análisis de sus duelos contra los de arriba es que pierde en el descuento ante Ibiza y que marca dos goles al Castellón. Nos esperamos un partido con muy pocos espacios".

Sobre la delantera, no han llegado los refuerzos ansiados, así que se adaptará a manejar lo que tiene: "Estamos probando a Juan en punta. Nuestra idea es que Avilés juegue de delantero. Juan ya demostró en el Celta B que se mueve bien de punta y que puede ser muy goleador".

Del Atlético Baleares, insistió: "Estamos obligados a ganar. Los otros dos equipos van a su ritmo. Tenemos que recuperar esa energía de a principio de temporada. Va a ser complicado porque se van a jugar con otros registros. Tenemos que estar preparados ante cualquier circunstancia. Da igual que juguemos con tres o cuatro. Van a haber cambios. He visto una de las mejores semanas de entrenamiento de los chicos. Juegue quien juegue voy a ser injusto. Luego hay una cosa clara que lo importante es que se haga en el partido, que es el día del examen.

También habló del estado físico de uno de sus principales piezas: "Dani Lorenzo ha tenido una sobrecarga. Hoy hemos tenido un entrenamiento para liberar carga y de trabajo específico. Creo que podrá estar y le exijo cada día más".