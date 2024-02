Mundial 2030 La Rosaleda: Transformación de Málaga más allá del evento

José María Arrabal, secretario general de Deporte de la Junta de Andalucía, acudió a la presentación del II Campus Leyendas de España que se celebrará en Torremolinos. El malagueño atendió a los medios de comunicación y habló largo y tendido de la candidatura de Málaga y La Rosaleda a ser sede del Mundial de Fútbol de 2030 de España, Portugal y Marruecos.

"Se avanza con paso firme y decidido. Se ha conformado un equipo de profesionales muy sólidos y el éxito está garantizado. Hay mucho trabajo a nivel ejecutivo para las sedes. No es algo que se haga de un día para otro. Se trabaja de manera callada, intensa e ininterrumpida. Comprendo que hay apetito por tener noticias aunque no se oficialice hasta final de año. Es un proceso de años, no de días, pero Andalucía reúne todas las condiciones para contribuir a que sea el mejor Mundial de la historia, con mucha humildad pero con convicción. No sólo es cuestión de estadios, pero también a nivel de infraestructuras aeroportuarias, hoteleras... Además Andalucía es la comunidad más poblada y casi la más extensa, con una cultura futbolística tremenda, más que centenaria", comenzó Arrabal.

Hay ganas de saber si La Rosaleda estará entre las elegidas, pero Arrabal baja el balón al suelo: "Hay que estar tranquilos. La realidad es que venimos trabajando, no desde hace seis meses, sino desde hace cuatro años en esto. No sé en qué minuto estamos, si en el 60 o el 80, pero son dos candidaturas muy sólidas (Sevilla y Málaga), llevamos cuatro años las administraciones y nos pilla con los deberes hechos".

"Esta conclusión no la tiene nadie de manera oficial en este momento. Cada día prácticamente hablamos con las personas que tienen algo que ver y sabemos lo que se maneja. Esperamos que nuestro país tenga muchas. El Mundial puede llegar a tener 20 sedes, somos conscientes de todo lo que se comenta, pero nuestra obsesión es que las de Andalucía sean las dos mejores sedes. Que brillen, ojalá, por la visión y la inteligencia con las que se llevan a cabo. Pensando en un acontecimiento brutal de la escena Mundial pero sobre todo en un legado y que esas instalaciones cobren sentido por sí mismas cuando pase".

Málaga cuenta de base con mucho ganado en infraestructuras a nivel de comunicaciones, capacidad hotelera, hospitalaria y demás, pero tiene que ponerse al día en otras como los aparcamientos y también la posibilidad de ampliar la línea 2 del metro de la capital. "Es un evento transformador que marca a una generación completa y que arrastra mejores y progreso a todos los niveles. Por simplificar, no estamos hablando de un evento que acaba en 2030, estamos hablando de impulsar una transformación de la ciudad. Todas estas mejoras son necesarias e importantes, pero no son un fin en sí mismo sino un medio. Quizás no lo estamos explicando bien, no es una simple ampliación de La Rosaleda. Está dentro de un plan alrededor del estadio y esa zona de la ciudad para deje un legado. Que toda la ciudadanía lo pueda disfrutar 365 días al año y que además sirva de elemento regenerador y enriquecedor de una ciudad próspera y boyante como lo es Málaga. Aún tiene áreas de mejora como cualquier lugar del mundo. Las instituciones estamos alineadas en ese sentido", desarrolló el secretario general de Deporte.

Ya en 2024, los plazos para remodelar el estadio son una preocupación: "El minuto 90... Aquí uno de los grandes activos es que empezamos muy pronto. Tenemos una programación semanal de aquí a 2030. Hemos ido anticipándonos a las demandas que íbamos recibiendo de la propia candidatura. Siempre hemos ido por delante. Pese a que no hay un minuto que perder, el trabajo de campo se ha venido realizando. Tenemos programado al detalle semanal, con los márgenes que siempre provocan las tareas administrativas, de carácter constructivo. Pero estamos preparados, tenemos claro lo que queremos hacer y lo que se necesita".