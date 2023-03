Yáñez y el discurso de perfil bajo

Rubén Yáñez atendió a los medios de comunicación en La Rosaleda para hablar de la situación del Málaga CF. No se salió del carril y trató de mojarse lo justo, con un discurso de perfil bajo. El portero es de los que está haciendo mejor temporada en un vestuario donde la mayoría no están por la labor de exponerse demasiado. Y el que sale evita los charcos pese a la situación de crisis galopante: "Me focalizo en el próximo partido, en sacar los tres puntos y aislarnos de lo de fuera. Este es el único camino y seguir en esta línea de trabajo. Entre nosotros no nos planteamos qué pasaría de si descendemos. Estamos en un tramo donde no se puede pensar en otras cosas. Sinceramente yo no he oído hablar dentro del vestuario de qué puede pasar si descendemos. Es una situación que nadie quiere y nadie quiere contemplar. Estamos en un tramo donde no podemos pensar en otra cosa”.

De sus rivales por el descenso, más de lo mismo: “Nos tenemos que centrar en nosotros. Es la única manera de pensar en el objetivo, En ese foco es donde ternemos que estar. Tenemos que centrarnos en nosotros”. Así que también despejó como pudo la polémica sobre la capitanía: "No sabría decir. Supongo que fue una decisión del entrenador. Es algo que no tiene mucha importancia. ¿Si me gustaría ser capitán? Me encantaría. A cualquier jugador de la plantilla le gustaría ser capitán. Los capitanes que tenemos son fantásticos”. Y otra buena mano para el tema de su futuro: "Tengo contrato con el Málaga y no pienso en si me voy a quedar o no porque pienso que vamos a conseguir la permanencia”.

No son pocos los que dan como casi imposible un escenario distinto al del descenso: "Sí que es verdad que se nota un poco ese ambiente fuera del club. Dentro es otra historia. Son estímulos que no son positivos para nosotros. Hay confianza en que el objetivo se puede conseguir. Hay diferencias. Contra Las Palmas le plantamos cara e hicimos un buen trabajo. No es el reflejo de la clasificación. Es un poco extraño porque vemos que estamos haciendo un buen trabajo, pero los resultados no salen. Este es el camino si competimos así. El viernes creo que podemos sacar en casa esa victoria”.

Momento personal

“ Buscaba esa continuidad que me permitiera demostrar mis calidades y poder hacerme fuerte. En ese sentido agradecido por poder estar aquí. Por otro lado, la otra cara de la moneda es la difícil situación del equipo. Llevamos mucho tiempo así. Dentro esta situación que no es agradable estamos a tiempo tenemos esa posibilidad de poder sacar esto adelante. Hay plena confianza en que se puede sacar”.

"Estoy muy contento de estar aquí. Dentro de la situación estoy disfrutando dentro del campo. Es lo que buscaba. Una casa donde poder crecer y creo que le he encontrado. Estoy disfrutando de un buen momento y espero seguir dando la cara de esta manera aportando al equipo lo máximo que pueda y de esta manera, entre todos, conseguir la permanencia”.

Levante

“Veo que vamos a ganar. No lo veo de otra manera. Nos estamos haciendo fuertes. Hay una línea de trabajo muy positiva. Hay que aprovechar que jugamos en casa. Y agradecer a la afición. Dentro de la situación lo que se vive dentro del campo el ambiente es de ánimo, apoyo y fuerza. Esa fuerza nos está ayudando muchísimo y quiero agradecer que siga así”.