Pellicer y Loren Juarros, de fichajes y lesionados

El Málaga está siendo uno de los mejores equipos de la Primera RFEF en este primer tramo de campeonato, pero está dando ciertos síntomas de fatiga por culpa de la acumulación de lesiones. Además, da la sensación de que hace falta algún esfuerzo extra en el mercado invernal de fichajes para poder seguir el alto ritmo que marcan sus rivales más directos. Temas que tratan Loren Juarros y Sergio Pellicer, cuya comunicación es constante y fluida.

"Hay que analizar individualmente a todos. No estábamos teniendo lesiones y han venido todas de golpe. Hoy he hablado con Loren para tener una maquina hiperbárica para las recuperaciones, de poder acudir a ellas. Estamos hablando y no nos quedamos quietos, de encontrar soluciones. Cada uno ha tenido una lesión diferente. Siempre podemos mejorar y en eso estamos, buscando soluciones, insisto", comentó el de Nules en una entrevista en Radio Marca.

"Tengo una relación sana con Loren, nos decimos la verdades, muy directa. Es un hombre de fútbol, que me deja mi espacio. Hoy hemos tenido una reunión por ese tema de las lesiones, está encima. Él me dice que le digas las verdades y lo que pienso. Cuando dice que Ramón y Haitam serán los mejores fichajes, estoy de acuerdo porque en invierno es difícil encontrar jugadores. Es una relación honesta", insistió el técnico.

Pellicer intenta distanciarse del tema de fichajes: "Son otros los que deben decir si nos hace falta algo. Un entrenador es un gestor de personas. Hoy han hecho un trabajo brutal antes de Ibiza, una buena preparación. Me estaría equivocando si pienso otra cosa. Exigí cosas en verano, vi que se acabó el mercado y dije que estos eran mis jugadores. No he hablado con Loren de invierno, es así. Los entrenadores hablamos de eso de puertas hacia dentro, intentar juntar una coctelera y sacar el mejor equipo posible. Claro que todo es mejorable".

Exigencia máxima

"Tenemos que exigir lo máximo a los chicos con las herramientas que tenemos. Los jugadores son alma. Hacía tiempo que no veía ese alma en los jugadores, con nuestras debilidades, cosas a mejorar, pero es cierto que ese tema de las bajas nos penaliza. Hay picos de forma, como grupal como de manera individual. Roberto tendrá bajones y tendrá que aparecer Loren. Estamos jugando con dos puntas, con Roberto amenazando los espacios. A Dioni hay que verle el recorrido, con magia dentro del área, pero necesita asociarse. Los hemos usado por banda derecha, no como extremo, sino porque se desenvuelve bien en esa zona. Cuando aparece, es el jugador con más definición. Se siente cómodo jugando a recibir, un perfil que tiene gol pero necesitar estar en contacto con la pelota".