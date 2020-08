Sergio Pellicer valoró tras el primer amistoso de la pretemporada ante el Valladolid cómo vio a sus jugadores y cómo está transcurriendo esta "atípica" fase inicial de la campaña 20/21. "Los partidos estos nos hacen evaluar. Tras estas primeras semanas de entrenamiento, vamos dando pasos. Estamos contentos por el grupo, porque se ha vuelto a ver un equipo comprometido, un equipo con los conceptos claros", manifestaba satisfecho el técnico que dividió en dos al grupo e hizo debutar a ocho jugadores: "La primera parte, con los chicos del filial, han hecho un partido muy completo y en la segunda parte, con jugadores de la temporada anterior, el equipo ha competido muy bien, con entrega ante un equipo de Primera División. Dando pasos y buscando evaluar a nivel individual porque el colectivo nos va a costar, buscando ese boceto de equipo"

"Son situaciones que no sabemos y no sabremos hasta que inicie LaLiga qué boceto o foto de plantilla vamos a tener. Incluso cuando empiece LaLiga, el mercado estará abierto", resaltaba Pellicer, consciente de las dificultades que presentará el mercado y la reestructuración en la que está inmersa el club: "Va a ser un pretemporada atípica, pero para todos los equipos, no solo para nosotros. Esperemos que se vayan solucionando todos los temas para poco a poco trabajar con más tranquilidad y tener claro todo".

Por último, el técnico blanquiazul deja claro que trabajan con lo que se presente, independientemente de jugadores, altas y bajas, destaca los mecanismos del equipo: "Nos tendremos que ajustar al día a día, como hicimos antes cuando pasó el tema de la pandemia. Cada planificación es diaria, casi hora a hora, cada hora nos cambia. Hay que estar siempre pendiente, alerta, con acción-reacción en cada instante para hacerlo lo mejor posible durante la pretemporada y ajustar los mecanismos, pero va a ser una pretemporada difícil para nosotros y para todos".