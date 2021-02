Sergio Pellicer compareció este sábado en la previa de la Jornada 24 de la Liga SmartBank ante el Real Zaragoza. Repitió patrones y esperanzas el castellonense, que espera que su equipo busque esas "dinámicas positivas" que darían pie si se logra vencer ante el cuadro maño.

"Es una gran diferencia en la categoría sumar de tres en tres. Los que más ganas tienen son los jugadores", decía el técnico a raíz de la posibilidad de romper la sequía en La Rosaleda tras más de tres meses de la última victoria: "El 80% de los jugadores no han podido disfrutar los gargantas de La rosaleda. Sabemos perfectamente que virtualmente le debemos dar una alegría a la afición. Los números están ahí. Sabemos lo duro que es la competición, tenemos que manejar el tema de la ansiedad. Fuera y en casa son conceptos diferentes. Que sea como un punto de inflexión".

Una de las bajas sensibles del equipo esta jornada será Ramón Enríquez, que este viernes terminó de sellar su renovación automática, y que sufre una lesión en el hombro: "Tenemos que ser cautelosos con él. La temporada pasada, cuando entrenamos post Covid, tuvo un problema en el hombro, el mismo, estuvo un par de semanas. Está en buena dinámica, es un imprevisto y tenemos que ser cautelosos. Esta semana no va a estar, veremos la semana que viene o la próxima. Veremos a ciencia cierta cómo estará. Durante toda esta temporada. Ante estas situaciones, esperemos que todos aporten. Veremos si puede estar o tarda algo más".

"La imagen última del partido ante el Alcorcón, esa liberación, pasa en todos los equipos", relataba Pellicer, que también recalca la necesidad de revertir la dinámica en La Rosaleda: "Somos un equipo que está en dos extremos, tanto local como fuera de nuestro estadio. Si estamos más equilibrados en casa estaremos en otra situación. Aunque no haya gente, está claro que como local te tienes que hacer fuerte. Necesitamos equilibrio, ser fuertes y ganadores en las dos aéreas. No desgastarnos a nivel emocional y físico. Nos vamos a encontrar a un equipo en dinámica positiva con su nuevo entrenador. Solo vale ganar. No hay otra medicina".

También recalcó la condición que comparten con los maños, que es junto a ellos "de los más perjudicados" por la ausencia de público por la pandemia. "Somos los auténticos perjudicados. Nuestros aficionados ganan puntos. El maldito bicho nos ha cambiado a todos. Esto viene para largo y nos tendremos que acostumbrar, encontrar la brújula que nos marque el camino", explicaba.

En cuanto a las bajas del centro del campo, sin Ramón, Escassi ni Benkhemassa, Pellicer explicó: "Son circunstancias. Recuperamos a Luis Muñoz, tenemos a Cristian, a Jozabed, a Larrubia; y Alberto Quintana no ha podido entrenar con normalidad esta semana. Como decimos siempre, aparecerá otro compañero, con la idea de juego que tenemos, tenemos que olvidarnos de los que no están, los que salgan serán los que nos lleven a la victoria".

Atentos al balón parado y puntos a mejorar

Fue cuestionado Pellicer sobre las acciones a balón parado y el peligro que puede suponer el Zaragoza: "Las estadísticas están ahí. Nosotros en acciones a balones parados estamos encajando en segundas jugadas. El tema de pérdidas y recuperaciones, las transiciones... A nivel posicional ellos han mejorado, son dinámicos. Va a ser un partido por pequeños detalles. Puede haber acciones aisladas. Las cabezas de los jugadores cambian. Hay que manejar todos los registros. El otro día fue un gol de transición".

Sobre la evolución de su equipo en estos últimos meses, desde el partido en La Romareda ante el Zaragoza (1-2), el castellonense apuntó que están "en constante evolución" y profundizaba: "Nos hemos sabido adaptar a las circunstancias, las lesiones, las sanciones, estamos sobre todo siempre en el alambre. Al grupo lo veo unido, cada vez los veo mejor con los conceptos. Tenemos que ser un equipo mucho más sólidos en lo defensivo. Desde la solidez defensiva, creceremos, en estas últimas zonas. El equipo llega pero es cierto que se diluye en el último pase".

"Debemos manejar la ansiedad y a partir de ahí tendremos que mejorar. Ofrecer diferencias en las áreas. El jugar bien va en las ocasiones que generas y las pocas que te generan. El equipo evoluciona favorablemente", explicaba Pellicer, que espera una mejoría en las dos áreas: "Continuo reciclaje, independientemente del resultado. Cuando acaba el partido sudan la camiseta. Eso es innegociable. Podemos estar más o menos acertados, pero el honor a este escudo, debe ser por la entrega".