Nombres propios de Pellicer: Orlando Sá, Yanis, Joaquín, Larrubia...

Sergio Pellicer habló en la víspera del partido ante el Cartagena de varios nombres propios además del partido en sí ante el cuadro albinegro. Hay uno claro, Orlando Sá, que puede salir como titular ante la ausencia de Pablo Chavarría y, a expensas de que los comités le dispensen, Caye Quintana, sancionado por su expulsión ante el Lugo.

"No suelo decir quién va a jugar, pero estamos muy contentos con el trabajo de Orlando. Durante la competición ha habido momentos en que iba a jugar, pero por molestias o cargas no ha podido. Hay más variantes, pero hay opciones para Orlando o Julio, a expensas del recurso de Caye", decía sobre el portugués Pellicer: "Tengo mucha fe en todos los jugadores. De los que no tenemos por sanción o lesión nos olvidamos y nos centramos en los que tenemos. Por desgracia de las sanciones y lesiones, aparecerán otros jugadores. Estamos contentos por el trabajo de nuestro grupo. Que vayamos todos en el mismo barco y ahí no debe aparecer ninguna grieta y ahí el grupo lo asume. Por experiencia y capacidad Orlando Sá es muy importante, dentro del grupo y también en el terreno de juego".

El gran momento de Yanis Rahmani y Joaquín Muñoz da alas por las bandas al equipo de Pellicer. Especialistas que el entrenador valora mucho para tener distinto registros. "Desde el principio de Liga sólo podíamos contar con Yanis e Hicham. Nos gusta tener extremos, el talento se expresa engañando en el césped al rival, te dan profundidad. Los dibujos tácticos van en función del rendimiento. Tenemos los chavales del filial también están pegando. Con ese talento, a ese extremo que aporta desequilibrio debemos darle continuidad, pero lo primero es lo esfuerzo. El talento sin esfuerzo no llega a ningún lado. Por el rendimiento que nos dan, queremos que tengan continuidad y esa regularidad ayudados por todos. Son posiciones muy claras y específicas para darle amplitud al equipo profundidad y desequilibrio. Todos los dibujos tácticos van en función del rendimiento. Ahora tenemos a Jairo tocado, pero ahí están Juan Cruz y Kevin o también Larrubia, que está entrenando a un nivel espectacular y vamos a darle sentido".

Yanis Rahmani genera repercusión por sus actuaciones, goles y asistencias más su trabajo constante. Cedido por el Almería, su situación ha generado noticias esta semana. A Pellicer se le preguntó si recomendaría ejecutar la cláusula de compra."Si de mí dependiese, que marque dos goles ante el Cartagena. Es bueno que se hable de bien, porque están rindiendo a nivel individual, el beneficiado es el Málaga. Es muy pronto, sabemos cómo va el fútbol. Cuando estamos en felicidad es cuando más alerta tiene que estar. Juande venía de una montaña rusa, goles, ahora se lesiona y está sancionado... Cuando mejor estás es cuando más tienes que entrenar y más serenidad debemos tener. Hacemos de poli malo, le decimos la verdad a los jugadores. Si alguien se cree por encima del resto, complicado. Estamos muy contentos del rendimiento de Yanis y queremos que perdure porque eso nos va a dar que el equipo esté sumando y mejorando. Cuando el equipo está bien y suma puntos todos los jugadores suben su caché y me gustaría que siguiera así porque miraríamos a zonas altas".