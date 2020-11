Sergio Pellicer busca reconducir la marcha de su equipo este domingo en la Nova Creu Alta. Allí espera el Sabadell, un recién ascendido con mucha hambre, algo más cansado que los blanquiazules tras recuperar su jornada aplazada ante el Almería (1-2) y que entrena un viejo conocido por tierras malagueñas como Antonio Hidalgo. El castellonense valoró el encuentro como "complicado, como todos" ante un equipo "que compite a gran nivel y que quiere se protagonista con la pelota".

Está en la lista de convocados pero Pellicer reconoció que será duda hasta última hora. Yanis Rahmani, uno de los fijos para el técnico y más desequilibrantes de la plantilla, no pudo entrenar hoy con el equipo por un problema personal: "Está en la convocatoria pero no sabemos si mañana podrá estar con nosotros. Es otro traspié, no lo sabremos hasta última hora".

La gran novedad de la convocatoria es Joaquín Muñoz, que se estrena en la lista esta jornada y del que Pellicer asegura que deben ir "parándolo" por la ilusión y ganas que tiene. "Vino con esa lesión con la que hay que tener cuidado, con jugadores tan explosivos y dinámicos... No está al 100% pero ha estado entrenando bien. Mentalmente está en buen nivel. Lo llevamos para estar con el equipo, con los compañeros. Vamos a ver. Depende del transcurso del partido a ver si nos puede ayudar. Vamos a ir controlando mucho el tema de las cargas con él. Es un paso hacia adelante y estamos contentos por recibir a un jugador de ese perfil que ahora son escasos", explicaba el técnico, descartando si titularidad.

Cuestionado por los goles encajado a balón parado, Pellicer recordaba que no "nos podemos quedar con esto, porque cometeríamos un grave error. Es cierto que hemos hecho un análisis de todas las jornadas, las positivas y las menos positivas. Tenemos que mejorar las acciones a balón parado, es un porcentaje de victorias y derrotas el partido, pueden cambiar el partido. Estamos insistiendo en esto y otros aspectos. Tenemos que defenderlas bien y tenemos que creer más en ataque y estar atentos a segundas jugadas. Espero que mañana podamos conseguir algún gol y que sea en acción a balón parado".

Sobre el Sabadell de Antonio Hidalgo comentó también que se puede dividir en dos bloques, el de las cinco primeros derrotas y el de estas últimas jornadas: "Hay dos escenarios y nos quedamos con el último, de un equipo que compite a gran nivel, que quiere ser protagonista con la pelota. Cambian de dibujo en ataque y defensa. Han tenido alguna incorporación que le han dado un punto en la finalización. Es un partido complicado, como todos, cuando uno compite al máximo nivel las diferencias son escasas. Nosotros vamos con todo, con ganas de dar pasos adelante. Vamos con la idea de conseguir los tres puntos en un partido duro y difícil para volver a esa racha positiva".

La baja de Cristo

"Está teniendo muchos problemas, del año pasado ya. Fue el más rápido del equipo ante el Espanyol. Estamos contentos con su rendimiento. Tuvo una sobrecarga, hizo un entrenamiento más liviano. Tomamos precaución. En caso de que no pudiera participar con el primer equipo, que pudiera sumar minutos con el filial, pero causa baja por la sobrecarga. No va jugar con el filial tampoco, va a descansar. Tenemos que encontrar el mejor acomodo para todos. Cuando empiezan a competir a ese nivel, tanto el esfuerzo físico como el estrés emocional cambia mucho. Él lo está acusando, a ver si evitamos estas situaciones. Es un jugador que nos compite y lo necesitamos al máximo nivel".

La aportación de Chavarría

"Pablo tuvo unas molestias normales por los esfuerzos que viene realizando, es un jugador que en los partidos que lleva aquí jugó más que el año anterior. Es un jugador muy solidario en la presión. Estamos muy contentos con su rendimiento, no quiero entrar en individualidades. Es un delantero diferente al resto. Nos da alternativas arriba. Genera espacios para que los compañeros lo aprovechen. Más allá de los goles es lo que genera en el juego. Los delanteros viven del gol. Es una baja importante la de Caye también, esperemos que pueda estar pronto con nosotros. Orlando cada vez entrena mejor. Julio también. Más allá de sus goles, todos tienen que aportar. Todo lo que sea sumar a nivel individual será buen en el colectivo".

Rabia tras las derrotas

"Llegamos bien, con la rabia de que ante el Espanyol no estuvimos acertados. Más allá del resultado, creo que con público no habríamos perdido 0-3. Nos hubieran alentado a ser más agresivos, a reponernos. En estos últimos partidos hemos tenido más posesión que el rival. Nos han tirado menos que otros rivales. Tenemos que mejorar en muchas facetas. Los goles hay que analizarlos, es una análisis más profundo, qué hemos hecho bueno y malo. Es un reciclaje continuo. El tema mental es muy importante. Tenemos que seguir con ese ADN de ser agresivos. Sabemos que tenemos que dar un paso hacia adelante. Con esta plantilla al máximo nivel individual, colectivamente somos complicados para el rival. Si bajamos, el rival nos pone en situaciones que no deseamos. En un minuto cambian los partidos, debemos buscarlo con entrega y esa actitud que veo en los entrenamientos. Esto es para valientes".