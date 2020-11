Antonio Hidalgo siempre mantendrá siempre a Málaga en el recuerdo. En La Rosaleda, en la Costa del Sol, vivió parte de sus mejores años como futbolista. Aquí logró uno de los tres ascensos que lustran su currículo. El logrado con el Málaga figura entre los otros dos, con Tenerife y Zaragoza, y fue tras un año brillante en el que logró 14 goles, posiblemente en su momento más dulce como deportista. Es un héroe para el malaguismo.

Como entrenador, fue en suelo malagueño donde logró su primer ascenso de 2ªB a la Liga SmartBank con un club de historia como el Sabadell. Con los arlequinados se medirá mañana domingo ante uno de sus clubes de su corazón, un Málaga completamente renovado al que analizó desde dentro Hidalgo en los micrófonos de Cadena Ser: "Más allá de lo futbolístico veo a un Málaga mucho más reconocible, más de la época donde yo estaba. Han pasado cosas bonitas, la Champions y demás... Pero seguramente, no sé si era la realidad exacta aquello...".

Hidalgo ve a día de hoy un Málaga "con mucha pasión, con mucho sentimiento de la gente que hay dentro del club, que velan por el club", algo que ha conectado con lo futbolístico donde cree que "no puede tener mejor entrenador que Sergio Pellicer. Él conoce la casa, conoce su idiosincracia, conoce la cantera... Han hecho ahí un buen conjunto en unos tiempos difíciles. Han podido firmar a algún jugador que no estaba a nuestro alcance, eso es verdad. No es fácil lo que han conseguido en las primeras jornadas, si lo miramos desde nuestro punto de vista".

"Me duele mucho el alma porque sé qué pasó en su día. Desde la distancia veo a un Málaga con más sentimiento, de pasión, de creer en el club, de importarle lo que pasa en el club. Gente que llegó de fuera llevó al club a un lugar donde nadie quería, pasaron cosas que nadie esperaba", dice a raíz de todo lo que ha pasado en el club con la presidencia del jeque Al-Thani, ahora apartado judicialmente de la entidad.

Sobre su enfrentamiento con los blanquiazules, Hidalgo tira de profesionalidad y aparta los sentimentalismos, aunque...: "Soñarlo no sé, pero es algo bonito enfrentarme al Málaga. Sabéis lo que representa para mí, el tiempo que estuve allí fueron años maravillosos para mí. Será bonito y tendré un gran aliciente".

Además, dejó buenas palabras para dos jugadores blanquiazules a los que destacó por encima del resto a la hora de analizar al equipo: "Tienen mucho potencial, ahora mismo hay una ilusión muy bonita y grande. Creo que Ramón tiene potencial, hay cimientos en ese futbolista. Yanis es muy diferencial. Es un equipo con muchas variantes tanto tácticas como individuales".