Pellicer devuelve el cariño a Adrián: "El suyo es un viaje de ida y vuelta"

Sergio Pellicer no pasó por alto las palabras y elogios de Adrián González durante la semana. El ex blanquiazul, rival esta jornada en las filas del Zaragoza, repasó todo lo que es el Málaga ya como jugador maño. El entrenador malaguista no fue esquivo y se hizo el elogios al ya ex capitán.

"Adrián es un caso especial. No necesita ni comunicados ni cartas para saber el aprecio que le tengo. Es un jugador en especie de extinción, como profesional es un 10 y como persona lo supera. Como futbolista es un jugador que entiende el juego, de acelerar y pausarlo. Me emociona porque es un jugador que en el momento que llegué... la gente ve lo visible, en lo invisible... Para mí es una salida de vuelta, es un viaje de ida y vuelta. Adrián volverá al Málaga. No sé si será de jugador o de técnico", explicaba y vaticinaba Pellicer, que dejaba varias frases con ese pellizco de sentimiento que arroja el fútbol.

No quedaba ahí sus palabras para un Adrián al que le deseaba suerte a partir del domingo, tras el partido: "Él ha dejado un poso aquí dentro. Para nosotros es de elogiar, es un ejemplo. También tuvimos nuestros más y nuestros menos. Con Adrián tengo un aprecio personal. El viaje de Adrián es de ida y vuelta. Se lo merece. Nos da pena que no esté año con nosotros. Me lo llevo muy dentro. Sufrió mucho, en el día a día llevó su cuerpo al límite por ayudar al equipo. Para mí se queda ahí. Espero que no se cumpla lo de los exs, le deseo todo lo mejor a partir de pasado mañana. Se lo merece todo".