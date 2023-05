Pellicer confirma que será el entrenador del Málaga en Primera RFEF

Sergio Pellicer deshojó la margarita y confirma que será el entrenador del Málaga CF en la temporada 2023/2024 en Primera Federación. Así lo aseguró en la rueda de prensa posterior al empate contra el Ibiza, último partido en Segunda División. Dejó alguna pequeña rendija abierta y además aprovechó para quitarse presión y dejar todo el peso del tema de fichajes en las manos de Loren Juarros, el director deportivo recién presentado y que se estrenó en el palco presidencial.

"Si no pasa nada, seré el entrenador. Tendremos que hablar de alguna cosa, salvo sorpresa... Estaba centrado durante la semana. Loren y Kike van a escucharme, pero hay que estar abierto y mente limpia. El entrenador no debe ser un fichador. Puede dar su opinión, pero es un trabajo de equipo. Antes de eso hay que hablar de la forma de trabajar, el cuerpo técnico, habrá una gran reestructuración. Para mí es muy importante la forma. Lo más importante es cómo nos vamos a quedar y cuál va a ser la forma de trabajar y tener la mente limpia. Es lo más importante. Si no es imposible", aseguró Pellicer en la sala de prensa Juan Cortés del estadio de La Rosaleda.

"Todos los equipos están igual, hay equipos que juegan el play off. Hay que ponerse a trabajar. Tenemos chicos del filial, cedidos... No creo que sea bueno precipitarse. La temporada pasada lo vimos, se puede tener un boceto, pero es difícil tener una plantilla cerrada en pretemporada. Voy a hablar de lo mío, la planificación debe saber cada uno el sitio. El director deportivo es el que sabe", aseguró Pellicer, que zanjó así el tema del futuro de la plantilla.

Loren Juarros, sobre Pellicer

"Quiero que Pellicer continúe porque está en la línea de lo mío. Siempre he elegido a los entrenadores en la Real porque van en la línea que yo pienso. Si un entrenador ha ganado títulos pero está en las antípodas de lo que creo… No tengo ninguna duda de que es la persona para este proyecto”, dijo Loren Juarros en su presentación.

No fue la única cuestión que respondió acerca de la presencia el curso que viene de Pellicer, cuyo futuro ahora mismo está en manos del propio técnico: "Mi idea es que Sergio siga. Tuvimos una breve conversación hoy en persona. Tiene contrato y quiero contar con él, por las referencias, por lo que conozco y lo que he visto en estos meses. Es una persona que se ha ganado poder continuar en este nuevo proyecto, va a saber trabajar con la gente joven. Lo que no me ha dicho es que siga, otra cosa es que quiera romper el contrato".