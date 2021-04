Jairo Samperio recoge los frutos

Por fin vuelve a sonreír Jairo Samperio, que recoge los frutos después de meses de trabajo duro y silencioso. Ahora es una pieza importante para el Málaga CF, donde se está destacando como un gran asistente. No ha sido fácil conseguir continuidad para el extremo, cuyo rendimiento no ha pasado desapercibido más allá de Martiricos. El futbolista se ha colado en el once ideal de la jornada 34 de LaLiga SmartBank.

En las últimas jornadas está siendo un futbolista fundamental para Sergio Pellicer, que además sabe que podrá contar con él para la siguiente temporada porque es uno de los nueve profesionales con contrato en vigor. Titular en cuatro de las últimas cinco jornadas, solo rotó para la cita intersemanal contra el Almería a la que además llegó tocado (y pese a ello jugó la segunda mitad).

La alineación ideal de la anterior jornada se formaría con Álvaro Valles (Las Palmas); Juanjo Nieto (Oviedo), Santi Bueno (Girona), Alejandro Francés (Zaragoza); Jairo Samperio, Santi Comesaña (Rayo Vallecano), Nwakali (Alcorcón), Dani Rodríguez (Mallorca); De la Fuente (Logroñés), Fran Sol (Tenerife) y Nico Melamed (Espanyol).