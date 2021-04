El Málaga no ha dejado de estar en una situación delicada y transitoria pese al brillo de los 48 puntos. Sin embargo, el mercado que se avecina no va a tener nada que ver con el anterior, que obligó al equipo a una transformación absoluta, quedando apenas el rastro de un corto ramillete de jugadores. Para la temporada 2021/2022, que Manolo Gaspar ya lleva tiempo proyectando y trabajando pese a no tener certezas a nivel de fichas y Salario Liga, el conjunto blanquiazul ya cuenta con un buen esqueleto.

Son parte de los frutos que se siguen recogiendo del trabajo realizado por la dirección deportiva en las dos ventanas anteriores. Si el Málaga dispone de una plantilla de 18 profesionales, tiene a la mitad con contrato: Dani Barrio, Juande, David Lombán, Iván Calero, Alexander González, Luis Muñoz, Escassi, Benkhemassa y Jairo Samperio. Eso sin contar a los canteranos fijos del primer equipo aunque todavía no dispongan de dorsal, algo que podría cambiar este verano si encajan las piezas y además se dispone de más licencias profesionales.

Habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. A todos los efectos excepto el de la ficha, Ismael Casas, Ramón Enríquez, Hicham y Cristo son del primer equipo. Pero no son los únicos productos de La Academia que están opositando con fuerza.

La entidad se ha ido encargando, además de ir renovando y ampliando los contratos de algunos de sus más jóvenes talentos y que también suelen estar en los planes de Sergio Pellicer como el portero Gonzalo, el incipiente Ale Benítez, David Larrubia, Julio, Quintana y hasta Loren Zúñiga y Haitam Abaida.

Ahí otro factor importante, los minutos que ha concedido el técnico a muchos de ellos este curso ha servido para saber que hay un núcleo de canteranos con proyección mejor preparados para dar el salto.

Es cierto que terminan contrato muchos de los jugadores que están en la actual plantilla y que han ayudado a conseguir que el Málaga esté haciendo una temporada asombrosa. La dirección deportiva tratará de mantener en la medida de sus posibilidades el bloque. En sus planes está renovar a Pablo Chavarría a pesar de la grave lesión de cruzado. También su sustituto eventual, Stefan Scepovic, parece que cuenta con opciones de quedarse más allá del 30 de junio.

Manolo Gaspar no escondió en su reciente entrevista en Canal Sur que intentará encontrar alguna fórmula para seguir contando con Rahmani y hasta con Jozabed. Nada que ver con partir con menos de cero.