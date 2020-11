Pellicer, sobre su expulsión: "Que diga la verdad"

El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer habló sobre su expulsión en la segunda parte del partido contra la Ponferradina: "Mi expulsión, a ver lo que refleja el acta. No suelo hablar del trabajo arbitral porque es muy difícil. Espero que diga la verdad, la mentira tiene las patas muy cortas: me dirigí al cuarto árbitro y le dije '¿Qué es lo que está pasando en la segunda parte?', nada más".

Además, cuestionado por los aspectos que hicieron que él reclamase explicó: "El tema arbitral no tiene nada que ver con el resultado, su trabajo es muy difícil. En la segunda parte, en las pequeñas cosa invisibles, las faltas, las tarjetas, situaciones. No es excusa, me parecía que había sido una falta la última acción. Después del empate hubo tres o cuatro faltas en nuestro campo y creo que no se estaba siendo equitativo. En el partido todos estamos con las pulsaciones a 180 y sólo he transmitido la molestia por la situación. Pero nada más, siempre con el máximo respeto. Los respeto mucho porque es un trabajo tremendamente difícil. Hemos de tener sentido común, los jugadores están a 180 pulsaciones, todos nos jugamos muchos y hay que tener sentido común. Nos podemos equivocar, pero cuando se habla con respeto, es muy fácil la tarjeta cuando se puede solucionar con buenas palabras".

En cuanto al aspecto deportivo, el preparador de Nules se mostró satisfecho con gran parte del juego de su equipo: "Hemos hecho cosas que tanto que se nos achacaba que no teníamos: de no mover la pelota de no tener profundidad... Hubo momentos de muy buen fútbol, con el adn de las transiciones rápidas y mirar hacia delante. En la primera parte, a balón parado, varias jugadas por su parte. Otra jugada en la que se ha quedado Jairo, que es atacante y les cuesta mucho en esas zonas, han tenido ellos opciones. En la segunda parte ha sido otro partido. El rival venía de jugar en casa, de apretar. Lo teníamos controlado. Ha sido una jugada esporádica, en un centro lateral. Después del empate es verdad que la cosa ha sido más tranquila. Me quedo con los buenos momentos, las buenas sensaciones. Es verdad que hubo un momento en el partido en el que los tres puntos estaban muy cerca. Luego llegó la expulsión...".

Sobre las ocasiones de gol del rival de los malaguistas, Pellicer quitó hierro: "La última acción da la sensación de que te puedes ir injustamente de vacío. Esto del fútbol somos cortoplacistas, miramos el resultado. Hoy hay muchas cosas positivas en el juego, cosas que se nos han achacado en el principio de la temporada. He visto jugadores muy cómodos, con sensación de seguridad, confianza. Eso se transmite con los tres puntos, pero si hubiésemos tenido más calma y hubiésemos ganado los tres puntos, podríamos haber dicho que es uno de los partidos más completos a nivel de seguridad del equipo. Hay que felicitar a la Ponferradina, ha sido un buen partido por su parte".

Cuestionado por la fragilidad del equipo en los centros laterales del contrario: "Tendremos que analizarlo. Ha habido remates de segunda jugada en la primera parte, alguno más esporádico. La sensación de peligro que han tenido ellos ha sido esa, es cierto. Más el empate de ellos en el que estaba preparando el cambio y no lo he podido ver, más la última acción en la que estábamos con uno menos. Son acciones en las que metemos la rival. Son acciones en las que les das aire al equipo. El partido se nos podía escapar en una falta, balón parado o envío lateral. Creo que el equipo ha tenido momentos en los que ha jugado muy bien".

La entrada de Lombán en el centro de la defensa fue uno de los cambios que planteó el preparador para la alineación: "Hubo varios cambios, también la portería. Hemos hecho, más allá de las situación a nivel defensivo, un partido muy serio. Nos ha dado la tranquilidad de sacar el balón, de tener laterales profundos. De Janis y Jairo que al final jugamos con tres delanteros en según que momentos y zonas. Hubo cosas muy positivas: con el balón parece que tengas superioridad, pero la superioridad la marca el resultado. Nos faltó ser más agresivos. Con una renta mínima, cualquier acción te pueden empatar. La Ponferradina no le ha perdido la cara la partido, no estaba cómodo, pero han competido muy bien, felicitarles. Hemos mejorado sobre todo en la circulación del balón y en atraer y generar espacios a las espaldas".

Por último, se le cuestionó si no creía que era demasiada rentabilidad el gol como único tiro a puerta: "Es cierto que hubo varias acciones, de segunda jugada, de balón parado, la última acción. Nos ha faltado el último pase. Hemos tenido varias acciones de acercamiento, nos faltó la pausa del última pase. Sabemos las características de la Ponferradina, hubo momentos en los que nos estábamos sintiendo más cómodos que el rival, no que fuéramos superiores. Me voy muy contento con el rendimiento de mis jugadores".