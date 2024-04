Pellicer: "Tenemos que ser mejores que el estamento arbitral"

El Málaga CF se vio obligado a firmar las tablas ante el Real Murcia tras un duelo marcado por el protagonismo tomado por el árbitro tras sus decisiones en los últimos compases de la segunda parte. Después de esto, Sergio Pellicer ha salido a expresar su parecer sobre todo lo relacionado con el duelo en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El de Nules no tuvo miedo de mostrar su opinión sobre la actuación del colegiado: "El mister del Murcia es muy inteligente. Sabe nuestra presión y que debemos ir con pies de plomo y es momento de pensar lo que se dice. Todos lo hemos visto, pero me quiero quedar con lo positivo. Tenemos que ser mejores que el rival y que el estamento arbitral y que todos. Si mando un mensaje, es que me estoy excusando. Lo hemos visto todos y me sabe mal por la afición que está alentando mucho. Creo que el árbitro se ha visto superado por la situación. Todos nos equivocamos". "No he vuelto a verlo. Teníamos que apretar más en la primera parte que luego hemos apretado mejor en la segunda mitad. El rival también juega. Hoy era un partido de buscar mucho el juego por dentro para salir por fuera y nos ha faltado ese último pase para generar un poco más. Lo que está claro es que todos nos estamos jugando mucho y esto ha sido un gran ensayo de cara a lo que se viene. Tenemos que mejorar, porque esto no puede ser. Le he preguntado y me ha dicho que sí, pero creo que hay que verlo. Los profesionales siempre quieren hacerlo lo mejor posible y hoy no ha tenido el día y nada más", añadió sobre la acción del posible penalti sobre Víctor García.

El técnico también habló de que el Málaga CF va a tomar cartas en el asunto: "Se va a recurrir. Este equipo va a ir a más. Nosotros podíamos certificar un objetivo hoy y el resultado de hoy es cierto que no es lo mejor posible para poder seguir escalando en la clasificación". Después de esto, sacó pecho, pero lanzó un dardo: "Llevamos también 10 partidos sin perder. Tenemos que generar más situaciones de peligro, pero creo que el equipo lo ha intentado jugando desde atrás y asumiendo riesgos ante un rival muy bien trabajado. Todos queremos hacerlo lo mejor posible, pero una imagen vale más que mil palabras".

Sergio Pellicer se mostró con esperanzas de mejoría de cara a final de curso: "Tenemos una exigencia muy alta. Nos ha faltado más velocidad en el último tercio. Cuando salías de la primera presión, se metían diez jugadores detrás. En este tramo de la temporada, el nivel mental y físico va a bajar. Por eso digo que es tan importante el rendimiento de las plantillas. Creo que el equipo lo ha intentado y vamos a seguir trabajando. En otro partido, reconozco que hemos estado mal, pero hoy no tengo quejas. Estamos en constante duda. Creo que el equipo está compitiendo. Para ser un equipo ganador, nos falta ese último tramo en ataque. Yo estoy convencido de que va a aparecer todo cuando sea el momento. Tenemos que dar ese último paso". "Hay siempre mucho que trabajar. Es cuestión de que nos ha faltado darle ritmo en la segunda parte. El equipo compite y eso está claro. Somos de los que menos hemos perdido de toda la categoría, pero hoy es el ejemplo de que puede pasar cualquier cosa. Teníamos que conseguir un gol antes de lo sucedido, añadió sobre la actuación del cuadro blanquiazul".

Por último, ha comentado el motivo de que Roberto haya sido cambiado bastante pronto: "Hoy no ha estado bien. Lleva mucha carga física y hoy era día para jugadores que sepan jugar con espacios reducidos".