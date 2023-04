Pellicer: "La situación sigue muy difícil"

"No soy yo, esto es de todos y debemos dar el máximo esfuerzo, dejarnos el alma en cada entrenamiento. Yo vengo desde abajo y un equipo para ser grande debe ser pequeño. La unidad es la mayor grandeza y eso no significa ser pobre, sino tener ambición. Dejemos de buscar héroes y villanos porque aquí todos somos iguales. Toca seguir luchando con el alma y ya veremos donde llegamos", fue la respuesta de Pellicer, tras conseguir la victoria ante el Cartagena (1-0) en La Rosaleda, al ser preguntado sobre qué cambiaría si consiguiera la permanencia. Eso sí, el técnico de Nules se quedó pensativo durante unos minutos para luego devolver los pies a la tierra: "Hoy parece que somos un poco más guapos, pero estamos en la misma situación y es muy difícil. No somos diferentes. Nos vamos a aferrar a las cosas positivas, sabiendo que el camino es duro y esperamos que también largo, porque eso sería buena señal".

Mientras que volvió a recordar que ahora toca olvidarse de observar los resultados de otros equipos: "Tenemos que mirar por nosotros mismo, llevamos mucho tiempo mirando a los rivales. Lo importante es que de los últimos cuatro partidos hemos ganado tres. Es la primera vez que ganamos dos seguidos. Las cuentas no sirven ahora para nada. Ahora todo se juega al límite y hay que controlar esos detalles. Tengo la misma sensación que ayer. Esta victoria, junto con el recibimiento, hace que sigamos creyendo. Debo felicitar a los jugadores por la situación con la que conviven, era un partido muy complicado". Además, el míster blanquiazul admitió que el arranque del partido no fue el esperado: "Se ha notado el estado de ansiedad, esa necesidad de ganar ante el estadio lleno, es normal que costara en los primeros minutos. La ansiedad y el nerviosismo están presentes. Lo importante es que la afición cree y el equipo también. Luego toca crear. La situación sigue muy difícil, pero estamos creando algo muy bonito".

Sobre la afición, el técnico malacitano no pudo añadir nada nuevo: "Ya no hay palabras. Muy pocos equipos en esta situación llenan el campo. Un recibimiento al sentimiento que es el Málaga, le dimos una alegría, pero siempre estaremos en deuda. El grupo cree que podemos seguir luchando y eso es gracias a ellos". Y sobre la citación que se realizó para recibir al equipo, añadió: "Es algo increíble, sólo Rubén Castro habrá vivido una situación similar, pero los otros no. Ojalá podamos vivirlo en más ocasiones, toca disfrutarlo porque esto puede pasar una vez en la vida. Sabemos donde estamos, la afición nos empuja y ayuda, ella aprieta y nosotros también. Podrían haber bajado los brazos. Tengo a todos los jugadores comprometidos y disponibles y eso es que quieren. Nos queda pensar en el partido del Lugo, nosotros a lo nuestro".

Luego, pasó lista. Habló sobre la actuación de Ramón: "Fue brutal, así se lo he dicho. Aunque sé que puede dar mucho más, no es el de antes. Se ha cambiado la camiseta con Mikel Rico y le he dicho que para llegar tiene que tener en cuenta mil detalles". También trató la posible expulsión de Esteban Burgos: "No la he visto en la tele, pero ha evitado un uno contra uno, me quedo con el lado positivo. También le dije que sino la hubiera parado Rubén. Sabemos cuál es el camino, no sé si llegaremos al destino que todos queremos, porque es muy complicado, pero tomó una decisión por el equipo, no por él". Además, confirmó que lo sustituyó por la amonestación: "Era por la amarilla, no nos estaban sometiendo, pero nos creaban peligro si perdíamos el balón en segunda línea. Viendo que los centrales y laterales estaban saltando y siendo el ultimo hombre de esa línea de tres, era un riesgo. Está haciendo un trabajo genial".

También destacó una de las claves de este actual Málaga: "Hay situaciones que son incontrolables, como la cartulina de Burgos o el fuera de juego del final. Por eso, lo importante es que el talento individual de los jugadores lo estamos poniendo al servicio del colectivo. Si hay un error, seguimos. Eso es el aprendizaje al que debemos de aferrarnos. Es cierto que estamos haciendo cosas para seguir luchando, lo veo en el trabajo del día a día, el trabajo. En el compromiso y la actitud no se les puede reprochar nada. Hemos tenido coraje, pero con ansiedad".

Por último, sobre la jugada del final, donde el colegiado madrileño indicó el punto fatídico y luego rectificó asistido por el VAR, comentó: "No quería verlo, estamos al límite, pero estamos en esa burbuja que es todo o nada. Estamos manejando un infierno. Ahora es muy importante la mente. Nos va a tocar tomar decisiones y llevar las piernas, tenemos que saber manejar la presión".