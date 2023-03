Pellicer: "Tenemos que tener más sentido común sabiendo la situación en la que estamos"

Segundo empate consecutivo del Málaga CF y lo bueno es que fue ante otro de los equipos que a priori lucharán por regresar a la élite al final de la temporada. Así lo recalcó Pellicer: "No nos sirve, nos llevamos sensaciones muy notables del equipo, si dejamos de lado la clasificación de donde venimos, este es el camino, pero no es suficiente. Toca sumar de tres en tres. La primera parte hemos estado mejor que ellos, ellos se dedicaron a jugar con nuestra ansiedad para que saltásemos a presionar y así buscarnos los espacios a la espalda. Me quedo con ese compromiso, orden y esfuerzo de la plantilla. Ahora toca seguir peleando, olvidarnos un poco, aunque es cierto que la situación es difícil, pero este es el camino de lo que queremos competir. Los jugadores se pueden ir tranquilos porque lo han dado todo, esa es la mejor almohada. Nos falta acertar de cara a portería para cambiar el clip. Eso sí, vamos a seguir insistiendo".

Aunque ese aspecto sigue sin mejorar desde el inicio de la temporada: "En la primera parte hubo dos o tres centros que no encontramos punto de remate. A veces se mantiene la portería a cero, pero el otro día estuvimos mejor en defensa y encajamos dos goles". Eso sí, el técnico blanquiazul mandó un mensaje claro a la plantilla para esta recta final: "Tenemos que tener más sentido común sabiendo la situación en la que estamos, pero eso no se estudia en la Facultad, se aprende en la calle". Mientras recordó que ahora no es momento de darse puñaladas los unos a los otros: "No tenemos que hacernos más daño nosotros, si se hace internamente mejor. Este año el mayor enemigo hemos sido nosotros desde dentro, toca proteger a los jugadores". Respecto al caso de N'Diaye fue claro: "Estará entrenando, pero no voy a contar con él. Toca separar lo profesional de lo personal. Estuvo con el vestuario, fue uno más, A la hora de buscar guerreros, él no está en la batalla".

Sin embargo, la nota negativa del encuentro fue la expulsión de Juande: "Llevo ocho partido y una victoria, sólo puedo hablar de mi trabajo, no del de los otros entrenadores. Hemos estado en cuatro ocasiones con uno menos, al menos en esta no nos penalizo con la derrota. Exceptuando momentos de partido, hemos mejorado desde el inicio, pero no nos llega. La situación es la que es, me voy a quedar con estos dos últimos partidos que el equipo peleó contra equipos que estarán en los play off de ascenso. Si miramos la clasificación entramos en depresión. Lo mas importante es que nos centremos en el presente y veamos que somos capaces de competir".

El técnico de Nules confesó la recomendación que le dio al vestuario: "Lo primero que dije al vestuario es que no miren la clasificación y que se centren en el Leganés. Mientras haya posibilidad toca seguir trabajando y luchando. Si competimos así vamos a estar cerca de luchar al máximo hasta el final. No vamos a bajar la guardia, el camino es el trabajo, dar lo máximo cada uno se llame como se llame. El equipo muestra compromiso, esfuerzo y orden. Sólo queda darle de nuevo las gracias a la afición y decirle que lo sentimos enormemente. Era una victoria para la ilusión y la fe. El compromiso nos marca el camino para pelear, no sé a donde llegaremos. Pero no vamos a rendirnos".

Por último, contó lo que habló con Escassi tras introducirlo y retirarlo en la segunda parte: "Lo siento por él, ellos hicieron dos cambios y eran muy superiores en ese momento a balón parado. Febas y Ramón hicieron un partidazo. El cambio fue para ajustar la energía y seguir apretando arriba. Perdíamos el ultimo pase, pero ganamos en robar para correr y defender a balón parado. Decisiones dolorosas, pero no tenemos tiempo que perder. Creo que lo entendió, en diez minutos puede pasar cualquier cosa. Esto es fútbol y el rendimiento se actualiza, no se puede vivir del pasado. Rubén Castro juega menos ahora y su rendimiento siempre está para el equipo. Nosotros somos unos enfermos del entrenamiento, visualizarlo y analizarlo".