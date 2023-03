Calleja avisa: "Es el partido más importante de la temporada"

El Levante de Javi Calleja llega a La Rosaleda también necesitado de puntos. El técnico granota, con pasado blanquiazul, habló pocas horas antes de partir a la capital costasoleña. "Tenemos que ir a Málaga convencidos de que no se puede fallar, de que hay que ganar, pensar que va a ser el partido más importante de la temporada porque nos enfrentamos a un rival con una última bala. Viene de empatar contra Las Palmas, de hacer un buen partido, y creo que les refuerza mucho a la hora de pensar en sacar algo positivo. Si no logramos imponernos y somos capaces de sacar una victoria de allí, les dificultaríamos mucho a la hora de conseguir un objetivo que no tenían a principio de temporada; no pensaban que iban a estar ahí. Es una plantilla que estaba confeccionada por pelear por el ascenso, meterse en play offs, entonces va a ser un partido muy complicado. El campo se va a llenar, la afición va a estar con ellos, así que nos tenemos que hacer a la idea de que la clasificación no lo dice todo. Quizás va a ser uno de los días más difíciles de toda la temporada", explicaba el madrileño

También quedan pocas balas en la recámara de los valencianos, dos pinchazos seguidos agotan el margen de error. "El ánimo lo tenemos por las nubes, no decae. En este pequeño bache, estamos a un partido del ascenso directo. Estamos en una posición que nos hace creer en ese ascenso. Faltan 33 puntos aún. El equipo no pierde la fe, trabaja de la misma manera que cuando estábamos en buena dinámica de resultados. Hay que limpiar la cabeza, estar más unidos que nunca y saber que todos los equipos pasan por dificultades, hasta los deportistas más grandes".