Pepe Mel, antes Málaga CF - Eibar: "El rival ya es lo de menos"

Pepe Mel atendió a los medios de comunicación para analizar la situación del Málaga CF antes del enfrentamiento contra el Eibar en La Rosaleda, un partido marcado en rojo por la necesidad acuciante de triunfo que tiene el conjunto malacitano: "El rival ya es lo de menos, nosotros creo que hemos mejorado muchas cosas. Quizás en Santander es el partido que menos me ha gustado, en los demás hemos estado e incluso siendo mejores que el rival. Pero no llega el resultado. Hemos mejorado en creación, defensa y recuperación, tenemos más la pelota, pero se tiene que traducir en resultados y eso es lo que más nos preocupa ahora. Lo de Oviedo fue un mazazo. El equipo cuando tenga un traspiés, que puede pasar, tiene que seguir compitiendo al mismo nivel y levante la cabeza”.

Tiene que hacerlo ante el Eibar, un rival durísimo: "La decepción del año pasado fue tremenda, Al final no logró meterse en la zona de privilegio. Qué voy a decir de la plantilla que tiene... Pero nosotros tenemos que descubrirnos muchas veces porque no nos vale sumar de uno en uno. Tienen un entrenador que conoce la casa, es un rival difícil. Más allá de que jueguen Sergio, Aketxe, Stoichkov, Blanco Leschuk, Corpas… Un plantel muy bueno, pero nosotros también lo somos y queremos que se preocupen de Rubén, Hervías, Febas y los que entren, es importante para nosotros".

El camino del Málaga de Mel no está siendo tal y como esperaba, pero eso le ha llevado a tomárselo como algo personal: “Yo pensaba que iba a ser difícil porque lo que te encuentras cuando llegas en esta situación es que el plantel se ha acostumbrado a no ganar. Vine con una ilusión tremenda que se ha convertido en un reto personal. Para mí es importante acabar bien, que en mi currículo acabe bien la historia. Avanzamos, mejoramos, pero no se me olvida que dependemos de los resultados y ese es el debe más grande que tenemos”.

No descarta tirar de profesionales de la psicología el entrenador: "Es lo que hemos hablado. En Oviedo al descanso la entrada al vestuario parecía un funeral, pero nos levantamos y tuvimos un segundo tiempo aceptable. He trabajado antes con psicólogos y el club tiene uno, pero es algo más personal. Hacemos un coaching deportivo para que sepan cómo responder. Cuando vea que eso no es suficiente. No dude que lo haremos". Eso sí, admite que jugar en casa a veces es duro: "Los futbolistas a La Rosaleda le tienen respeto pero se sienten cómodos y queridos. Pero esto es como una familia, que el padre regañe al hijo porque hace las cosas mal, igual es que le quiere más todavía".

El entrenador madrileño se alegra por recuperar piezas fundamentales: “La semana ha ido bastante bien en cuanto a entrenamiento y recuperar gente. Tenemos grandes esperanzas de que mañana Hervías y Gallar pasen la prueba definitiva y los dos estén disponibles. Son parte fundamental de este equipo. También Juande se ha entrenado sin problemas y Chavarría a menor ritmo pero ya con el grupo, Cuanto más futbolistas tengas más fuerte eres y espero que los tengamos todos. Luis Muñoz será mañana el único entreno que podrá hacer, entrenó aparte. Su tema es diferente. Como viene de jugar no pasa nada porque esté tres días fuera, pero tenemos más dudas con él".

Cuestionado sobre si piensa poner a dos delanteros, Mel no duda: "No es cuestión de delanteros. Se trata de orden, equilibrio. Aunque juegues con un teórico delantero, tienes 4-5 jugadores en segunda línea. Acabamos en Oviedo con tres delanteros, por ejemplo. No se trata de eso, sino que la gente que entra en el área sea efectiva".

También fue interesante escucharle hablar de cómo se defiende uno de penaltis como el de Escassi: "Uno de los entrenamientos que se suele hacer, aunque no esta semana, son los centros laterales, la orientación del cuerpo, la orden es que no se pierda de vista el balón, que ante un centro lateral los brazos tienen que ir atrás porque te obliga la normal, así no te pitan penalti. Ir como los pingüinos. Estos penaltis del fútbol moderno que antes no se pitaban nunca y ahora se pitan todos. Debemos preocuparnos de lo que sí podemos arreglar”.