Pepe Mel: "El fútbol no es echarle huevos, es pensar"

"No nos damos valor, somos el Málaga: un club histórico y querido en toda España. Hacernos valorar va a mejorar también esta situación", explicó Pepe Mel en la previa del conjunto blanquiazul ante el Cartagena. El técnico madrileño intentó ser positivo ante una situación impensable en verano. Por eso, admitió que está fuerte, "alguien que está al frente de un grupo de personas no puede venirse abajo". Aunque si confesó que después del Eibar si ocurrió antes de salir a la rueda de prensa a dar explicaciones. Sin embargo, es algo momentáneo, "porque en el momento que llegas a casa estás pensando en el siguiente partido, dándole vueltas a los errores para darle las soluciones a los jugadores".

Pepe Mel se mostró positivo y reconoció que los errores "son futbolísticos y eso se puede solucionar". De hecho, no negó que la última derrota en La Rosaleda fue un "chasco, una desilusión tremenda. Preparamos el partido bien y volvimos a caer derrotados y retratados por un error colectivo. Hemos dedicado los días a revisar todos esos errores que nos han penalizado, nos penalizó en Leganés, en Oviedo cuando el árbitro iba a pitar y ante el Andorra nos pudo penalizar más". Además, hizo hincapié en que el equipo ahora está tocado, pero "cuando tomemos buenas decisiones futbolísticas y daremos un salto cualitativo importante".

Aunque el técnico blanquiazul admitió que falta gol, "por supuesto que sí", se agarró en la siguiente argumentación: "Nosotros hemos tenido en los últimos tres partidos más ocasiones que el rival, pero los errores nos perjudican para sumar mínimo un punto. El discurso con los jugadore no es ese, cortamos la hemorragia de recibir tres o cuatro goles, pero sólo hemos tenido dos porterías a cero y eso es garantía en esta categoría". Aunque Pepe Mel comprende que hablar está muy bien, explica que las cosas que se hablan hay que trabajarlas en el campo. El gol del Eibar si se corrige quedamos cero a cero, se suma un punto y todo sirve. Vemos los errores y luego lo trabajamos, la predisposición por mejorar esos defectos nos va a mejorar. No hay que justificarse en singular, hay que hacerlo en plural".

El técnico blanquiazul confesó que se quedó "toda la noche sentado pensando en la derrota ante el Eibar". No se puede discutir que Pepe Mel no esté volcado y comprometido por revertir la situación actual. Al igual que los jugadores, "ellos tenían el lunes día libre porque esta semana es muy atareada, pero estoy orgulloso del grupo que vio necesario reunirse. Por nosotros que no quede, voy a poner las herramientas para cambiar la dinámica, ellos confían en mí y con corregir esos errores que nos matan, al final del partido nosotros hacemos muchas cosas". El míster blanquiazul volvió a apoyarse en los datos para justificar que su equipo hace cosas bien: "Somos el cuarto equipo que más balones roba en campo rival, lo que tenemos que solucionar son esos errores que nos matan y dejan consecuencia en el resultado. No nos vamos a volver locos, hay plantilla suficiente para usarla y se va a usar".

"Ahora tenemos tres partidos y vamos a hacer cosas diferentes con jugadores diferentes, porque queda mucha temporada para perder 10 u 11 jugadores por no darles la oportunidad. No deben pensar que no forman parte de esto, mañana habrá gente que tendrá una gran oportunidad para sentirse parte de esta solución". Una lista, donde confirmó que no estarán Fran Sol y Bustinza, ambos por "sufrir un proceso estomacal, el resto si está en la convocatoria es porque están disponibles.

Pepe Mel también se acordó de la representación del Frente Boquerón que solicitó hablar con los jugadores cara a cara: "Después de entrenar unos aficionados nos pidieron hablar, fue un encuentro cordial, había muchos niños con las camisetas del Málaga. Saben que por nosotros no va a quedar". Aunque deja claro que el futbol "no es echarle huevos, es pensar, hacer las cosas bien y eso es lo que estuvimos hablando y lo que hay que hacer".

Sobre el Cartagena avisó que es un equipo que está haciendo bien las cosas con Luis Carrión, "quiere ser protagonista y hacer transiciones sin saltarse el centro del campo, será un partido bonito de esta categoría" y sobre la polémica de como recibirá el Cartagonova a Rubén Castro lo tiene claro: "Rubén está metido en el campo y se abstrae de todo, todo el mundo quiere que le agraden, pero está acostumbrado y lo lleva en la nómina". Eso sí, deja claro que lo importante es "empezar a puntuar aunque sea de uno en uno, no me paro a decirles contra quien jugamos".