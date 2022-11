Pepe Mel: "Hay que mirar al frente e ir seguros al partido"

Pepe Mel compareció antes de recibir a la Ponferradina en la decimoséptima jornada de la Liga SmartBank en La Rosaleda. El punto obtenido en Zaragoza, que pudieron ser tres si no se hubieran escapado al final del encuentro, no alivia la situación del Málaga, en la que cada partido es vital: "Es un partido que necesitamos ganar para acortar distancias. Un entrenador nuevo otra vez para el equipo rival, nosotros tenemos que centrarnos en nosotros mismos y hacer lo que hemos estado trabajando durante la semana. Olvidarnos de todo lo demás, con el convencimiento de que dependemos de nosotros para hacer las cosas bien y ya está".

La acuciante realidad del club, que mira con ansia al mercado invernal como punto de inflexión, hace que el calificativo de final se adhiera a cada nueva cita en el calendario. "Para mí todos los partidos tienen la importancia de 10. Este no es una excepción. Es cierto que la situación nuestra hace que no podamos mirar a la izquierda y a la derecha, hay que mira para el frente e ir seguros al partido, hacer las cosas que tenemos que hacer y centrarnos en el partido, en la obligatoriedad de hacer las cosas bien y sacar un resultado. Como bien sabemos todos, aunque estemos en el mes de noviembre, es una final para nosotros", decía el técnico.

"Dependemos y nos centramos en nosotros, ese es el camino a seguir. Si damos demasiado protagonismo al rival, nos equivocamos. No a la Ponferradina, al que venga, da igual. Tenemos que centrarnos en nosotros y en lo que tenemos que hacer. Dicho esto, nunca está de más tener conocimiento del rival. El que yo tengo es de las veces que me he enfrentado a David, él en el Espanyol y yo en el Betis, luego él en el Sporting y yo en Las Palmas. Ese es el conocimiento que tengo de David, creo que es un buen entrenador, generalmente juega con las puntas muy juntas y un sistema de 4-4-2, pero dicho esto, equipo nuevo, situación nueva para él y puede hacer cualquier otra cosa, por lo que no tenemos ninguna referencia", comenzaba a evaluar a la Ponferradina, que tampoco está teniendo una campaña brillante y ya han movido ficha para que David Gallego tome las riendas del equipo.

"Hemos tenido a Luis toda la semana con vómitos y diarrea, un virus que no se ha extendido en el vestuario. Como he dicho muchas veces, los futbolistas son personas igual que tú y que yo, se ponen malos. Luis va a entrenar hoy por primera vez esta semana. Ya sabéis que está Javi por sanción y el resto lo que conocéis. Alfred y Gallar no llegan, el resto todos disponibles. Hervías se entrenó ayer y hoy vuelve a entrenar, vamos a ver, lo importante es que disponible", repasaba Mel la enfermería y bajas de los malagueños.

Como explicaba el entrenador, Javi Jiménez se perderá el encuentro por sanción tras la roja vista en La Romareda, otra losa más sobre el cuestionado rendimiento del lateral. "Nosotros ya sabéis la adaptaciones que teníamos y vamos a elegir una. Vamos a pensar en nosotros mismos, en buscar lo mejor para el equipo y pensando que es un partido que tenemos que ganar. Eso no quiere decir que tengamos que ir a pecho descubierto, pero sí que tengamos que tener las opciones, como hemos hablado muchas veces, de que el equipo tenga presencia en el área del rival, que tenga presencia en campo rival", zanjaba Mel sobre la posición del lateral izquierdo.

"Ya lo expliqué el otro día y no importa volverlo a explicar. El tema de Lumor era muy especial, pero no Lumor, él y los otros tres futbolistas que yo tuve encima de la mesa para elegir uno. La situación es muy diferente al del mercado de invierno. En invierno tú vas a firmar a un futbolista que está entrenando en un equipo, que generalmente ha jugado, está entrenando, está en dinámica de equipo, que conoce la liga y viene directamente para poder participar. Cuando tú firmas a alguien que es un caso excepcional, por una lesión, y tienes que ir a por un futbolista en paro, pues no está entrenando, viene mal físicamente, no está en dinámica de grupo y tienes que ponerle en esa dinámica, ese es el proceso que ha llevado Lumor", argumentaba de la adaptación del defensa ghanés, a lo que también añadía, sin tapujos, que ante el conjunto leonés iba a jugar: "Dicho esto, creo que le dais bastante importancia, no tengo problema en deciros que va a jugar mañana, espero que lo haga muy bien y acabe con este run run que no tiene mucho sentido. Lumor ha tenido un proceso, que el chico además sabe y que creo que vosotros entendéis perfectamente, por eso no ha participado tanto. Jugó medio tiempo en Cartagena, jugó el partido entero de la Copa del Rey, está entrenando bien y yo ya le veo al nivel para poder participar sin ningún problema".

Sobre su relación con Juanfran, Mel prefirió centrarse en el inminente partido de este sábado, aunque sí que apuntó que él nunca ha tenido problemas personales con ninguno jugador. "Por respeto a todo lo que nos jugamos mañana, esta pregunta la hacemos cuando pase todo y yo te contestaré con la sinceridad que hago siempre. Si te puedo decir es que nunca he tenido problemas con ningún futbolista y llevo 22 años de profesional como entrenador y todo a máximo nivel, Primera División, Premier League, Segunda División y en mi vida he tenido un problema personal con un futbolista, Málaga no iba a ser una excepción. Pero esto no es importante hoy, si hubiera sido así, si nos hubiéramos pegado en una esquina, te digo, lo importante es que mañana el Málaga tiene que ganar".

A la afición no le vendría mal una alegría, sentimiento escaso en los últimos tiempos del club y Mel confía en que La Rosaleda estará con ellos mañana para alcanzar ese objetivo. "Creo que el público está expectante, han visto una reacción porque creo que hay que reconocerlo así. Hemos sacado dos partidos muy difíciles para nosotros, incluso yo empezaría también el que jugamos con el Cartagena y el Sporting, creo que el equipo dio la cara y las medidas más allá de que no consiguió el resultado que todos queremos. Está expectante, está a ver que le propone el equipo mañana, que es lo que ellos ven, que es lo que sienten y creo que el público de Málaga es un público inteligente y entendido, sabe que la única forma de salir de esta situación es que los once que llevan la camiseta hagan las cosas bien y, por lo tanto, cuanto más les arropes mejor. Una vez que termine el partido, seguramente se expresaran como ellos piensan que tienen que hacerlo, faltaría más, no sería yo quién para decírselo. Eso es lo que espero, un público que esté con sus jugadores desde el minuto uno y cuando llegue el final del partido en el noventa y tantos, pues expresaran lo que han visto", concluía el entrenador.