Juanfran, choque con Mel y un vídeo que le delata

No corren buenos tiempos en el Málaga en el apartado deportivo, tanto a nivel general como en casos particulares. Uno de los nombres propios es el de Juanfran Moreno. El veterano lateral diestro, que llegó este verano a Martiricos, ha ido perdiendo protagonismo por su rendimiento deportivo y además tuvo recientemente ciertos problemas con su entrenador, Pepe Mel.

El jugador pidió explicaciones al técnico madrileño y mostró su enfado por la situación personal que atraviesa. Apeló a su trayectoria y recordó que venía de ser un jugador importante en otros clubes de mayor categoría. Todo en un escenario en el que ha perdido la titularidad (desde el Eibar no empieza en un once) y es conocedor de que el club está explorando el mercado en busca de un futbolista para el carril derecho. El cuerpo técnico le mostró un vídeo en el que Juanfran aparecía en la foto de demasiados goles.

No es la primera vez que tiene algún encontronazo en su corta estancia en Málaga. Con Guede no fluía la química precisamente y el entorno del argentino asegura que no guarda un buen recuerdo del lateral madrileño. Esa desconfianza también se ha trasladado a las oficinas, donde se barajan ciertas opciones con vistas a la próxima ventana de fichajes.

El diario AS publica que el Málaga no descarta, incluso, la rescisión del jugador, que finaliza su contrato el 30 de junio de 2023, si bien la entidad está necesitada de un mayor margen salarial para poder afrontar el mercado y firmar a los futbolistas con los que pretende reforzarse a partir de enero. Como ya publicó este medio, los blanquiazules tenían como prioridades a Rahmani y un lateral derecho, si bien no es lo único que se intentará fichar.

El recorrido de Juanfran en el Málaga, como el de casi todos los futbolistas, ha ido en descenso. Ha disputado 14 partidos, 12 como titular, ocho completos y un total 1.109 minutos. Indiscutible porque apenas tenía competencia y la poquita que había (Bustinza y Ramalho) ha estado la mayor parte del tiempo en la enfermería. Sin embargo no es titular desde el 30 de octubre, jornada 13.

Ante el Cartagena empezó en el banquillo, pero la expulsión de Esteban Burgos, provocó que Mel retirase a Pablo Chavarría para situar a Juanfran en el flanco derecho. Era el minuto 27. La jornada siguiente, ante el Sporting de Gijón, entró en el minuto 78. En la Copa del Rey, frente a la Peña Deportiva, y en La Romareda ante el Zaragoza, se quedó en blanco.

Juanfran cayó con muy buen pie en Málaga. Enmarcado dentro de una serie de incorporaciones de cierto nivel para reconstruir un equipo que pasaba de rozar el descenso a sentirse candidato a todo, gustó en líneas generales. Luego llegaron sus primeras intervenciones públicas y encandiló con su discurso, optimista además y con el ascenso por bandera.

El punto alto llegó tras el encuentro contra el Tenerife en el que le señalaron un penalti que no era y que más bien pareció una clara falta sobre el propio Juanfran. En declaraciones posteriores y pese a las pulsaciones, hizo un alegato impecable y ante el que no cabía ningún tipo de repercusión directa. Los aficionados lo agradecieron.

"No hemos podido jugar con tres centrales, ahora los tengo tras mes y medio. Juanfran lo veo en ese papel de carrilero atacante. Hemos encajado goles groseros y teníamos que buscar contundencia defensiva, la buscábamos con Juande, Bustinza o Ramalho. No quiere decir que sea así ya. Ante la Ponferradina necesitamos llevar el balón al área rival la mayor de las veces", dijo Mel en Área Malaguista.

En el mismo plató habló sobre posibles salidas: "Un entrenador las decisiones que toma afectan a personas, a este le beneficio y a este le perjudico. Pero son decisiones profesionales, no por lo personal, para que el equipo gane. Tenemos que reforzarnos en puestos en los que podemos mejorar, no porque los que estén no nos den sino porque no hay dos por puesto. Gallar juega con el Villarreal y ante el Eibar un rato y después ha desaparecido. Entre la desgracia que tuvo y la lesión no lo hemos tenido. Hervías por los problemas físicos que tiene juega un partido y al siguiente le cuesta. Tenemos que reforzar situaciones de equipo, como Juanfran y Javi Jiménez, que no estén solos. Tengo que elegir entre dos que muerdan por el puesto".