El 'Pepino' Víctor Olmo se presenta en sociedad

Víctor Olmo Durán (Jerez de la Frontera, 2001) ha sido rebautizado por Pablo Guede. Ahora es el Pepino gracias a la insistencia de Francis Bravo en que contara con él. Quedará para siempre, además, como el primer futbolista de La Academia del Málaga CF que debuta con el primer equipo de la mano del técnico argentino, que llevaba algunas semanas citándolo para gran parte de los entrenamientos.

"Por algo jugó. Venía desarrollando bien en el día a día. Yo le llamo el Pepino. Bravo me dijo que había un pepino ahí abajo, que tenía que verlo. Lo demostró. Jugó un gran partido, un partido que no era fácil y estuvo a la altura, pero tiene que mantenerlo ahora", comentó Guede en la rueda de prensa posterior al partido.

El prometedor jugador lleva alrededor de un lustro quemando etapas en las categorías inferiores del Málaga (incluido el San Félix Juvenil A) hasta llegar al Atlético Malagueño. "Muy feliz por el debut, cualquier niño sueña jugar en La Rosaleda con tantísimas personas. Una pena no haber podido conseguir la victoria, pero vamos a conseguir el objetivo. Me ha dado mucha confianza, que juegue como suelo hacerlo en el equipo. Me he encontrado bien y ojalá sea así mucho tiempo", dijo estrenándose también en este tipo de declaraciones post partidos.

"La verdad es que muy contento, si puedo ayudar pues fenomenal. No me fijo en lo mío, lo que importa es el equipo", aseguró con modestia este versátil futbolista, que hace un par de semanas había sido el héroe de Jaén y ahora debuta en Segunda tirando la puerta abajo: "Me enteré de titular es cuando he venido aquí al campo. Ha sido una grata sorpresa. Muy feliz, un poquito nervioso como es normal. Agradecido por el apoyo de la gente y de la afición semana tras semana".

"El vestuario está animado, todos confiamos en sacar el objetivo. Vamos todos a una", comentaba con el manual del veterano bajo el brazo. Eso sí, esta bonita experiencia le dejó sin poder estar con los suyos en el play off de ascenso: "No pude hablar con Funes y le deseo la mayor suerte al equipo y ojalá puedan ganar".