Peybernes: "El problema es que yo como jugador no sé cuál es la norma, pero se parece a la de Mbappé"

La polémica surgida en el Huesca-Málaga por el gol anulado a Genaro por fuera de juego sigue coleando. Uno de los implicados directos fue Mathieu Peybernes, el hombre al quien se señala la infracción. Habló ante los medios de comunicación en el estadio de La Rosaleda y argumentó por qué cree que el tanto debió subir al marcador además de confesar que los protagonistas están cada vez más confusos por las normas.

"Es una jugada que nos penaliza porque yo creo que es gol. El problema es que yo como jugador no sé muy bien la norma y no sé lo que es fuera de juego o no. Para mí es una jugada parecida a la de Mbappé. Entiendo que ser árbitro es jodido, pero la verdad es que en el momento que un rival toca el balón y rebota a Genaro es gol. Yo no molesto al rival, ni me ve. Si le tocase o hubiese una disputa lo entendería. Para todo el mundo en el campo era claro que era gol porque ninguno del Huesca reclamó en el momento", razonó el defensa francés.

"Al final del partido fuimos a hablar con el árbitro para saber lo que había pasado y me dijo que no lo sabía. A partir de ese momento aceptamos eso porque dependemos de ellos. Fuimos a pedir explicaciones pero no nos dijeron nada claro", continuó Peybernes, testigo de excepción de la acción: "Yo siendo central veo un balón voy a despejar, si fallo y mete un. gol no sé lo que es mejor, si dejarla pasar o no. Como jugador ya no sé qué se pita, y eso hay que aclararlo. Que alguien me explique. Hablé con Cristian Salvador porque le conozco de cuando estaba en el Sporting, pero más de lo que me dijera, todo el campo lo tuvo claro. La responsabilidad es del VAR, no del árbitro".

Intenta empatizar y ser constructivo el defensa blanquiazul: "No tenemos una persona donde hablar de este tema, yo creo que esto es lo peor. Tenemos que comunicarnos más entre todos y al final hay que ayudarnos entre todos. Entre todos tenemos que hablarlo para crecer en este sentido y que no haya tantas polémicas tan gordas. Los jugadores tenemos que tener claras las normas. El club está haciendo las cosas para ver qué hacer para pedir explicaciones".

Una de las cosas que más fastidian en el vestuario es que se escapó la ocasión de dar un salto cualitativo: "Era un partido para dar un golpe en la mesa. En la segunda parte lo hicimos todo para ganar el partido. Nos fuimos con la sensación de perder dos puntos, pero tampoco nos tenemos que volver locos con esa jugada. Tenemos un partido el sábado y tenemos que ganarlo".

Zanjado el tema arbitral, toca pensar en la siguiente jornada: "El partido del Lugo es muy importante para hacer bueno el punto en Huesca. En casa tenemos que ser fuertes. El Lugo lleva una buena racha, es un equipo fuerte, que te deja el balón pero que luego te hace daño en el contragolpe. Es un conjunto que sabe sufrir y ganar en situaciones jodidas. Tenemos que ser pacientes y meter gol cuando tenemos ocasiones".

Pey fue parte del Lugo en la 2019/2020 con compañeros como Tete Morente, Rahmani y otros que aún siguen como Manu Barreiro, Hugo Rama: "Siempre es algo diferente jugar contra un equipo en el que tienes amigos... aunque durante hora y media se acaban los amigos. Para nosotros es un partido clave porque llegamos de tres empates y hay que sumar ya de tres en tres".

Titular en todas las jornadas y jugando casi todos los minutos, el central galo está contento con su aportación: "Físicamente me encuentro bien y compito. No tengo problemas físicamente y luego me encuentro muy bien dentro del grupo. Lombán el otro día jugó muy bien. Eso dice que es muy importante competir cada día".