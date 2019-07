Pol Freixanet, que jugó en la cantera del Málaga y durante varias temporadas era el tercer portero del primer equipo a efectos prácticos, firma por el Fuenlabrada, que ascendió esta pasada temporada a Segunda División y que será rival del conjunto blanquiazul en la 2019/2020. Así lo comunicó de manera oficial el club madrileño.

"Los caminos del CF Fuenlabrada y Pol Freixanet vuelven a cruzarse. El jugador firma por el club por dos temporadas tras quedar libre el pasado mes de marzo. Pol, que se recuperó de su lesión de rodilla con los servicios médicos del club, es un viejo conocido de la afición del Fernando Torres ya que estuvo durante temporada y media defendiendo la camiseta del Fuenla", dijo en su comunicado oficial la entidad madrileña.

Pol aseguró a los medios del Fuenlabrada estar “muy feliz” con su regreso: “Supone volver a un club donde he pasado una de las mejores etapas de mi vida. Donde me he sentido muy querido y me siento en deuda con la afición y con el club. He tomado la decisión de venir aquí para ayudar al club a seguir creciendo y juntos hacer un buen año y hacer algo bonito”.