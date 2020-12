Alexander González: "Espero aprovechar cada rincón de La Rosaleda"

Alexander González fue presentado oficialmente en el estadio de La Rosaleda como nuevo jugador del Málaga. El defensa venezolano está absolutamente entregado en esta nueva aventura que recién acaba de comenzar. Insiste en catalogar al club como un grande, en resaltar la estructura y en pensar en recuperar de la mano la categoría perdida.

“Primero que nada, agradecido por la oportunidad, es un privilegio para mí estar aquí. Nada de lo que me contaron es mentira, es realidad. Hay un buen grupo, muchas ganas, muchas energías. La Segunda División es complicada, difícil, pero vengo a aportar mi grano de arena y ocupar un lugar dentro del equipo desde la humildad y la sencillez. Impresionado con el cariño de la gente, la cercanía de las personas del club, eso te da un plus para el día a día. Vengo a trabajar para lograr los objetivos de esta temporada y disfrutar un montón”, comenzó el jugador.

Por referencias de compañeros y por experiencia propia, conocía la provincia. Algo que ha pesado en su decisión final: “Sinceramente, yo había pensado en seguir en Europa en Primera División después de muchos años en Segunda. Quería aspirar a una cosa distinta. Después de mi paso por Rumanía hablé con mi esposa de volver a España a un club grande. Málaga es Málaga, tiene mucha historia detrás. Aparte, yo creo que hay una puerta gigantesca para los venezolanos aquí. Por aquí hubo jugadores extraordinarios de mi país, me han hablado muy bien del club y de la estructura. Era lo que realmente necesitaba en este momento, una estructura, una tranquilidad. Esto es lo que necesita un jugador de club para conseguir sus proyectos. Estuve de vacaciones con mi familia en Benalmádena y ya tenía referencias de lo que era vivir en Málaga”.

No lo ha pasado bien en el último tramo del año por sus problemas en el Dinamo de Bucarest. Eso queda atrás y quiere sumar desde ya: “Llevo un mes sin competir, pero poco tiempo sin entrenar Me he encontrado bien en estos entrenamientos, con el grupo y el cuerpo técnico. Esperando para poder aportar dentro de la cancha o fuera. Así iré creciendo los próximos días para estar lo mejor posible”.

La Rosaleda no es un campo nuevo para Alexander González. “Lo estuve comentando con algún compañero, que mi primer partido cuando llegué a Europa fue aquí, fue el primer estadio que viví a full. Jugaba Salomón Rondón en ese momento en el Málaga, lo vi en una esquina. Es increíble la estructura del club, es sorprendente. Había jugado en contra, pero por dentro no lo conocía más allá de referencias de compañeros. Vengo con el deseo de poder disfrutar de este club con toda su afición, ojalá sean muchos años. Esa ilusión me ha regresado al cuerpo en Málaga, el deseo de jugar en Primera en España. Por esa razón me fui, porque veía que las posibilidades eran escasas, ahora vuelvo con ese deseo y ojalá sea en el Málaga”, confesó.

Le gustaría ser parte de los futuros días de vino y rosas en el Málaga: "Vengo con ilusión, con ganas de trabajar y ojalá puedan ser muchos años. Espero poder celebrar un ascenso, que es muy bonito porque ya lo he vivido. Hay muchos jugadores con ilusión de crecer, de crecer junto al club. Llevarlo donde merece estar, que es en otra división. No sabía lo grande que era esta institución, me ha sorprendido muchísimo. Espero aprovechar cada rincón de La Rosaleda”.

No desperdició la ocasión de definirse como futbolista: “Lo importante en mi forma de juego es que me puedo adaptar a cualquier posición. Mi fuerte es el lateral derecho, pero puedo jugar por delante como extremo y también de lateral izquierdo. En mi selección, hasta ahora que se están consolidando laterales izquierdos, que es muy difícil, me ha tocado jugar en algún momento. Vengo a aportar, a estar al cien por cien. Si alguna vez tengo que jugar de central o de cinco, que no será mi fuerte, pero vengo para ayudar y estoy a entera disposición del equipo”.