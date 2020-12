Se acerca el 1 de enero, una fecha clave en muchos sentidos. Inicio de nuevas aventuras, de cambios. Es un territorio común de los futbolistas que acaban contrato el 30 de junio, que pueden negociar libremente con los clubes que lo deseen a partir de entonces y también firmar. Es una frontera donde a veces se escapan hombres pero también se pueden pescar piezas interesantes.

En el Málaga, por ejemplo, Pablo Chavarría llegó firmando por una sola temporada. El argentino, que se ha reenganchado al tren como blanquiazul, está siendo un hombre muy importante. El punta ya se ha pronunciado acerca de su futuro, de sus preferencias y deseos y hasta de su contrato. Volvió a hacerlo en los micrófonos de COPE Málaga: “Yo me siento muy bien, un club que me gustó mucho y la ciudad. Habrá tiempo de hablar en el caso de que el club quiera y yo también. Tengo la cabeza cien por cien en Málaga, en hacer bien las cosas acá y después se verá lo que tenga que ver. Tengo un contrato automático en caso de ascenso, pero si no también se podría hablar”.

De cualquier modo, Chavarría insiste en pensar en el día a día. En el Málaga ha recuperado sensaciones y ha dado un excelente rendimiento. No sólo en el apartado realizador, sino también como asistente y como recurso. Su amplio catálogo le permite ser un jugador elemental para Pellicer. Sin embargo el técnico lleva tiempo sin poder contar con él por problemas físicos. Ahora mismo sigue siendo duda para medirse al Albacete en el primer partido de 2021.

“Ahora mucho mejor, pero tuve una pequeña lesión en el cuádriceps en la semana de Copa, por eso no viajé, y tampoco en la última fecha de local. Me sirvió mucho el parón para recuperarme, esta semana estoy mejor, pero no sé si podré jugar este fin de semana”, dijo el futbolista, que siguió: “Esperemos que pase rápido porque tengo muchas ganas de estar en el campo. Iremos viendo estos días, porque ayer y hoy –por lunes y martes– entrené diferenciado, no toqué el balón. Iremos viendo. Tengo que hablar con el doctor. Somos 18 profesionales, hay algunos lesionados, otros por sanción… Lo más importante es estar bien y estar todos”.“Estuve por muchos países. Hace once años hace que me fui de Argentina. Bélgica, Francia y ahora España. Nos gusta mucho, lo vemos muy similar, más que nada por la lengua que lo hace todo más fácil. Estoy muy contento de estar aquí. Solo han pasado cosas buenas. Empecé a jugar, hice goles, le era útil al equipo. Ahora tuve estas molestias, pero pienso que van a pasar rápido y espero poder darle mucho al Málaga en esta parte del torneo que viene”, confesó, pero siendo realista y dando valor a cada estación:“Queda mucho, pero tenemos que ir partido a partido, la Segunda es muy difícil. Lo de Albacete va a ser una final y esperemos volver con los tres puntos. Estuvimos mejor fuera de casa que aquí, pero a eso se le puede dar la vuelta en cualquier momento. Pensamos en este partido y luego pensaremos en la Copa y en el Oviedo”.Es valiente el argentino, que no olvida el torneo del KO. “Es importante seguir avanzando en la Copa. Vamos a dar pelea. El grupo lo sabe”, aseveró.