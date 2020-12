Pellicer, más encajes de bolillo para el Albacete - Málaga CF

Sergio Pellicer sólo pedía una cosa antes de irse de vacaciones. Más que pedir, deseaba, en sus recientes entrevistas que el equipo tuviese salud, que respetasen las lesiones a sus futbolistas. Pero se regresó del parón y los aliados disponibles no son todos los esperados. Quedan días para la cita de Albacete, pero no se puede olvidar que seguidamente hay un doble enfrentamiento (Copa, Liga) con el Real Oviedo. Otra vez a hacer encaje de bolillos, a estudiar minuciosamente cómo repartir los minutos y cómo mezclar fichas profesionales y del filial. No es una tarea nada sencilla.

Hasta el momento sólo ha habido un futbolista recuperado. Abandona ahora la enfermería Benkhemassa, que se incorporó al grupo con completa normalidad (tenía problemas en su gemelo izquierdo) en la sesión de ayer según informó a través de su página web el propio club blanquiazul. Se esperaba que alguno más se sumase, pero no se aceleran procesos para evitar recaídas.

El técnico podrá contar casi con toda seguridad con el centrocampista para la cita contra el Albacete en el Carlos Belmonte (domingo 3 de enero, 18:15 horas). Habrá que ver si llega alguien más. Continúan con sus respectivos procesos de recuperación cinco hombres. Jozabed, Hicham y Matos arrastran lesiones musculares a nivel isquiotibial izquierdo; Chavarría, que tiene una en el cuádriceps izquierdo; Juande, se recupera de su artritis postraumática en la articulación acromioclavicular derecha.

Pero eso no es todo. No hay que olvidar que la expulsión sufrida por Yanis Rahmani ante el Logroñés en la última jornada de 2020 se tradujo en una posterior sanción de un partido, por lo que se une al grupo de ausentes para la inauguración del año nuevo.

Disponibles del primer equipo a día de hoy están los porteros (tal es la situación que confesó Pellicer que el otro día pudo entrar Juan Soriano al más puro estilo Molina), Mejías, Lombán, Escassi, Luis Muñoz, Benkhemassa, Cristian Rodríguez, Jairo Samperio, Joaquín Muñoz, Caye Quintana y Orlando Sá.

Luego está Alexander González, que apenas ha realizado un par de entrenamientos con sus nuevos compañeros. El lateral venezolano asegura que está en condiciones de competir desde ya, que tiene ritmo. La pega es que todavía no ha tenido tiempo para asimilar el manual de su nuevo técnico. Hablando precisamente del defensa vinotinto, el club le presentará de manera oficial en La Rosaleda hoy a partir de las 13:00 horas de manera telemática.