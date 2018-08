Pacheco: “Sientes algo diferente cuando ves estos colores”

Dani Pacheco se vistió de corto por primera vez con la camiseta del Málaga en su casa, en su pueblo, en Pizarra. Era su puesta de largo, su presentación, con la gente que le ha visto crecer, junto a su familia. El jugador se mostró muy contento en sus primeras palabras de blanquiazul en el Antiguo Ayuntamiento del pueblo malacitano junto a su familia y José Luis Pérez Caminero, director deportivo del club.

“Lo he dicho en estos días, no puedo estar mas feliz. Desde que me fui, ha sido la primera oportunidad de volver”, reconocía Pacheco que aseguraba que “no ha sido fácil, han sido muchos días. Le doy las gracias a todo el equipo y al club entero. No ha sido corto el periodo de hablar, han sido muchas conversaciones, pero estoy muy contento. Estoy donde quiero estar”.

El mediapunta, que llevará el dorsal 22 a su espalda, reconoció que está “disponible para el míster” aunque “en las dos últimas semanas no he podido entrenar en condiciones, así lo ha decido mi anterior club. Es algo que no debería ocurrir, pero ha sido así”. Pacheco tocó varios palos más durante su presentación.

Ascenso

“Seguro que sería el ascenso que más me ilusionaría. He tenido tres ascensos en tres clubes distintos. Casi todos los equipos se lo han plantean a principios de año. Éste sería el más especial. En mi casa, con toda la gente que me quiere, donde empecé…”.

Segunda División

"Es una categoría muy igualada. Se ve cada temporada. Es difícil ganar cada partido. En un minuto pasas de tener un partido perdido a ganarlo en la recta final. El club está haciendo un esfuerzo por hacer el mejor equipo posible. Ahora nos toca a nosotros cumplir el objetivo".

Madurez

"Queda mucho de aquel Dani que se fue con 12 años. Evidentemente he madurado, he crecido mucho. Me ha servido como futbolista. En pocos sitios estoy mejor que aquí en el pueblo. Soy una persona más madura, con las ideas más claras. Con la misma ilusión que cuando jugaba en la plaza aquí en Málaga".

Vestir la blanquiazul

"Lo comprobaré en un rato, no he tenido la oportunidad de ponerme la camiseta desde que he llegado. Lo que dijo el míster el otro día, sientes algo diferente cuando ves estos colores y esta camiseta. No se puede comparar con otros equipos, es algo que sale de dentro. Estoy deseando vestirme con la camiseta y ayudar al equipo".

Presentación en Pizarra

"Tengo que agradecer al club el detalle de venir hasta aquí, a Pizarra. No lo voy a olvidar nunca. Es el mejor sitio donde podía presentarme con el Málaga. Estoy muy feliz y lo voy a recordar siempre".