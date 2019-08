José Rodríguez está de vuelta. El centrocampista fue presentado de forma oficial con el Málaga con el 10 a la espalda y con las ideas bien claras. "Quiero jugar el año que viene en Primera. El objetivo tiene que ser luchar para intentar estar en los puestos de arriba, que es donde se merece estar el Málaga", declaró.

Un fichaje que se demoró más de lo esperado y en el que Caminero y Víctor fueron cruciales: "Ha sido una situación un poco difícil. Quiero darle las gracias a Caminero, porque los últimos días me apretó y ahí y vi el interés del club. Ha sido complicado. Estaba seguro al 100% de esperar al Málaga hasta el último momento". "La reunión que tuve con Víctor fue la más importante. Es el que esta con nosotros el día a día. Cambie la decisión a venir por la conversación que tuve con él", afirmó el futbolista alicantino.

Sin embargo, no todo es de color de rosas. La posibilidad de jugar ante Las Palmas aún está en el aire: "No se como está el tema, si me pueden in inscribir o no, yo quiero jugar pero físicamente no estoy al 100%. He entrenado en casa con un preparador físico pero llevo tiempo sin jugar". Pero lo que si está claro es la ambición de José Rodríguez desde el minuto uno, ya que "quiero ser el líder del equipo. Vengo de jugar todos los minutos y soy un jugador diferente".

Vuelta al Málaga y conversación con Al-Thani

"He sentido el mariposeo porque tenía ganas de volver al Málaga. Es algo especial para mi, he notado nerviosismo por dentro y tengo ganas de jugar ya. Creo que el club y la afición me quieren y eso era muy importante para mi". "Con Al-Thani me he intercambiado mensajes, pero nada en concreto. Me ha felicitado".

Situación dentro del vestuario

Lo que busca con su regreso a Martiricos es "tener continuidad para seguir creciendo". Se ha encontrado con un buen grupo, que al parecer intenta mantenerse al margen de los problemas que traviesa el club. "El ambiente en el vestuario es el mismo desde que me fui. Ya se vio en el primer partido que dentro del campo no se nota lo que pasa fuera", comentó.

Su paso por la liga holandesa

En el Fortuna Sittard holandés afirma haber vivido "mi mejor etapa. Me fui a un equipo inferior al Málaga pero necesitaba jugar. Soy un jugador muy diferente al que me fui. He cogido conceptos y ahora tengo a gente en mi entorno que me ayuda".

Posición en el campo

"El míster me quiere de seis o de ocho. Yo estoy más cómodo de ocho, aunque este año he jugado más de seis en Holanda por circunstancias del equipo. En algunos partidos de este año incluso he jugado de central, que no es mi posición, porque el equipo lo necesitaba".