Pau Torres: "El Málaga era irrechazable"

Pau Torres fue presentado de manera oficial en el estadio de La Rosaleda como nuevo jugador del Málaga. Llega con ganas de demostrar que no se equivocan con él: "El Málaga era una opción irrechazable. Espero que podamos pelear por cosas bonitas. Hablé con Fornals, Castillejo, Calleja... todos coincidían en que era un buen club para crecrer, me va a venir bien personalmente".

El defensa jugó esta misma mañana un partidillo contra el filial, a lo que hay que sumar el entrenamiento del lunes: "Me he sentido muy bien en el grupo, espero adaptarme lo más rápido posible, estoy a gusto. Tuve mis primeros minutos, me sentí a gusto en el terreno de juego. Espero conocer más a fondo a los compañeros e integrarme".

El técnico del Villarreal, Javi Calleja, fue futbolista del Málaga y de Muñiz, así que está avisado de lo que le espera: "Calleja me habló muy bien del míster, de Muñiz, lo conoce bien. Tuve una conversación un poco corta, me preguntó si estaba al cine por cien y que poco a poco iríamos hablando, de conceptos… Buenas sensaiones con él".

Calleja también le habló del malaguismo: "Me dijo que la afición es exigente pero si lo das todo por la camiseta está contigo. Espero aprender y disfrutar mucho este año. Quiero disputar los máximos minutos posibles".

A la afición ya la tiene metida en el bolsillo desde que apareció un tuit suyo de la noche de Dortmund en la que utilizaba el HT #roboalMálaga: "Estaba en casa con mi familia, era un equipo español, estaba Pellegrini, Cazorlita ya no.. El Málaga mereció pasar aquel partido".

De Villarreal no llega solo Pau, también espera a N'Diaye: "Espero que pueda entrenar con el equipo cuanto antes. Desde el año pasado estuvimos juntos aunque él se marchó. Este año hemos estado en la pretemporada, es un buen jugador que nos va a ayudar seguro".